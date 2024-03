La reacción de un perrito al reencontrarse con su dueño. Foto: Getty Images

En Unotv.com te hablaremos de la emotiva reacción de un perrito al reencontrarse con su dueño después de 7 meses, mira todos los detalles de este caso.

Las mascotas son parte importante de una familia y en el caso de los perros resultan ser animales cariñosos y conocidos por su fidelidad.

En redes sociales se pueden ver videos destacados de mascotas reencontrándose con sus dueños tras años de no verlos, ya sea por estar perdidos o por situaciones de la vida.

En Tiktok se puede ver este video que cuenta con 9.6 millones de reproducciones en el que el usuario Pablo Vergara Montoya muestra el reencuentro con su lomito, un Bulldog Francés de tamaño pequeño de color café.

El video de poco menos de un minuto tiene la leyenda “Hace 7 meses te hice una promesa y hoy la cumplí”, fue como se describe el emotivo video.

En el video se puede ver al joven llegando junto al perro a lo que parece ser un aeropuerto, el can estaba con una mujeres y se dirige al chico de manera sigilosa para poder olerlo, a lo que ella le pregunta: “será que sí, o será que no”.

A lo que el joven le grita “Sí, soy yo, soy yo” y abraza al perro, quien se emocionó de más y “enloqueció” en los brazos del chico.

Mientras el usuario le preguntaba “¿Cómo está mi niño?”, el perrito saltaba, lo “abrazaba”, besaba y olía con gran euforia y amor por un reencuentro después de casi un año de estar separados.

A pesar de que no se sabe exactamente el motivo por el que se separaron, el joven presume llegar con su perro, quien se puede ver que no olvida a quien ama.

El perro no paró de la emoción y los abrazos se extendieron hasta que el video fue cortado, demostrando así que el amor entre perros y humanos es algo único y cómo es que los animales pueden llegar a extrañar y demostrar cariño por su humano.

El video hizo que cientos de comentarios se hicieran presentes por parte de usuarios que vieron el momento como uno muy emotivo.

“Jamás había visto un bulldog saltar tan alto”; “Yo me fui un mes y cuando regresé mi perro ya ni me quería”, “Yo le prometí al mío traerlo en un mes, pero a la semana de venirme falleció y me lo traje pero en una urna”, “Yo me fui de vacaciones en Diciembre 2022. A los 3 días de estar de viaje, me llaman diciéndome que mi perrito falleció. Aun sigo sin superarlo”, “El que no ha tenido un hijo perro no sabe lo que es el amor de verdad”, fueron algunos de los comentarios destacados.

De acuerdo con algunos estudios realizados por especialistas, la memoria de los canes a corto plazo es muy mala, pues, dependiendo la raza y otros factores, el perro solo puede recordar algunos minutos de lo que acaba de pasar.

Pero la memoria a largo plazo es el fuerte de los perros, pues se ha demostrado que nuestra mascota tiene una capacidad de retención a largo plazo bastante buena y dura años, si no es que toda la vida.

Todo dependerá de la raza y sus capacidades mentales, pero en general es muy posible que el perro no sea capaz de olvidar el rostro de su humano, ni su aroma y cariño; será algo que lo acompañará toda la vida y por eso seguimos viendo videos así de emotivos.