La reacción de un perrito al ser abandonado te romperá el corazón

La triste reacción de un perrito tras ser abandonado. Foto: @lomitoymichi

La reacción de este perrito al ser abandonado te va a romper el corazón, te contamos los detalles.

TikTok cuenta con miles de videos de gatos y perros realizando actos asombrosos o protagonizando momentos llenos de ternura y a veces tristeza, tal es el caso de un perrito que al parecer fue abandonado.

La reacción de un perrito al ser abandonado

La cuenta de TikTok @lomitoymichi subió un video que ya cuenta con poco más de 430 mil vistas y 53 mil likes de este emotivo momento.

El video cuenta con una descripción que menciona “La reacción de un lomito al darse cuenta que fue abandonado”, seguido de emojis tristes.

En el metraje de tan sólo treinta segundos se puede ver a un perro de raza pequeña sufriendo por haber sido abandonado, el lomito se queda quieto y con los ojos cerrados mientras se le puede ver “llorando”.

Con una cara de angustia se le ve haciendo movimientos relacionados con el llanto que es poco común en perros, pero parece que el can no sabe qué hacer y busca consuelo en alguien cercano que no llega.

El video termina y no se sabe qué fue lo que sucedió con el perro, pero el momento fue acompañado con una versión de la canción Always Remember Us This Way de Lady Gaga; sin duda un momento muy triste.

Ante este suceso, muchas personas en los comentarios reaccionaron con tristeza y con la esperanza de que el lomito haya sido rescatado o adoptado, sin duda se les rompió el corazón.

Porque como sabemos los perros tardan mucho en olvidar a sus dueños, incluso algunos no olvidarán tu rostro, tu aroma y tu cariño; será algo que lo acompañará toda la vida.

“Y por qué el que grabó no corrió a abrazarlo, espero que lo haya hecho después”, “ Alguien lo ayudó o solo grabaron, si no digan dónde está para adoptarlo”, “En lugar de estarlo grabando lo hubiera abrazado, inocente angelito”, “Por favor necesito saber que alguien lo acogió y lo abrazó con mucho amor”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

El abandono de perros

Nunca hay una buena razón para abandonar a un animal en la calle, pero cada vez suben más los casos de perros sin hogar.

En el caso de los perros, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 canes viven en situación de calle, ya sea por abandono directo o nacidos en estas condiciones.

Algunas de las razones del abandono son, camadas indeseadas, problemas con el comportamiento del animal o problemas económicos, vacaciones de verano, pérdida de interés en el animal, alergias, nacimiento de un hijo, defunción del dueño.

¿Qué hacer si ves un perro en la calle?

Ver un perro en la calle puede significar que ha sido abandonado o que está perdido y por lo mismo estaría asustado, con hambre, sed o tener problemas de salud.

Procura tomarle fotos o videos y difundir las imágenes en redes sociales, específicamente en grupos de gente que viva por la zona.

Trata de acercarte con cautela para que no huya del miedo, puedes atraerlo con un poco de agua o comida, deberás de tener mucha paciencia para poder ganarte su confianza.

Si ves que el perro tiene collar, placa de identificación o si se encuentra en buen estado puede estar perdido, pero si se ve desarreglado o con signos de desnutrición, puede estar abandonado.