Cuando la noche cae en Chichén Itzá, se activan los guardianes de cuatro patas: lomitos que, como la historia, nunca duermen, fieles a su encomienda junto al custodio José Keb.

Osita, Cachimba, Pinto y Rayas son los compañeros perrunos leales de José, quienes se encargan de cuidar la antigua ciudad maya.

Cuando la ciudad duerme, este peculiar grupo inicia su trabajo exhaustivo, donde se une el misticismo con la naturaleza de Chichén Itzá.

“Por eso hasta hoy no me dejan. Ya andan conmigo durante la guardia nocturna, me acompañan revisando los templos, vienen conmigo a la revisión y me llama la atención todo lo que hacen. Son curiosos, ellos, con la puesta del sol. He tomado algunas fotos porque me da curiosidad cómo actúan, parece que entienden más la naturaleza que los mismos humanos. Si ya se nos olvidó qué es la naturaleza, ellos nos lo recuerdan”.

José Keb, custodio nocturno de la zona arqueológica de Chichén Itzá.