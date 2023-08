Los perritos swifties, uno asistió al concierto y otro luce orgulloso sus pulseras de la amistad

Los perritos Swifties que fueron al concierto. Foto: @loregarza9 @iamcalledlucas

En Unotv.com te contamos sobre los perritos swifties y cómo uno asistió al concierto y otro posa con sus pulseras de la amistad.

Taylor Swift hizo estremecer al público mexicano durante cuatro noches en el Foro Sol de la Ciudad de México y las fans denominadas swifties lucieron sus mejores looks y compartieron sus experiencias en redes sociales.

Pero los swifties que se llevaron la atención de los presentes y de las redes sociales fueron dos lomitos que estuvieron muy acorde a la tendencia de Taylor Swift.

Uno de ellos estuvo a las afueras del Foro Sol de la Ciudad de México y se le pudo ver usando una de las famosas pulseras de la amistad.

Los denominados friendship bracelets nacen por la inspiración de los fans de la cantante en la canción “You’re On Your Own, Kid”, la cual está incluida en su última producción discográfica.

Durante The Eras Tour las fanáticas de la gira mundial se han dedicado a intercambiar estas pulseras con otras swifties durante el concierto, una tradición que al parecer se expandió hasta los lomitos.

Este perro es parte de la policía y se dedica a identificar sustancias psicoactivas, bombas o cualquier problema que se pueda presentar en el concierto, en su chaleco tiene el nombre Randy y se trata de un Pastor Alemán que también usó esta moda.

La cuenta @mariajoseclz subió el video del momento en el que le ponen la pulsera al perrito, quien amablemente se deja mientras muchas chicas lo bautizaron como “perrito swiftie” y se tomaron fotografías con él.

La cuenta de TikTok @loregarza compartió el video en el que aparece Randy con los hashtags de Taylor Swift y The Eras Tour. El corto video cuenta con 845 mil reproducciones, 256 mil likes y cientos de comentarios de usuarios reaccionando al lomito swiftie.

El video cuenta con la voz de Inteligencia Artificial de TikTok y menciona “Yo vi lo más bonito en el Eras Tour, un perrito con pulseras”.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar:

“Los fans de Taylor son los mejore, llenos de buena vibra”, “La porta muy bien”, “Eres lo más hermoso Randy”, “Qué lindo perro Swiftie”, “No puedo con la ternura”, “De día un elemento de seguridad y de noche swiftie”, “Te queremos Randy”, fueron algunos de los comentarios.

Pero otro lomito ya fue parte de The Eras Tour, aunque no en México un lomito fue grabado por la cuenta @iamcalledlucas durante los conciertos de Estados Unidos.

El lomito aparece con una sudadera gris y unas orejeras contra el ruido excesivo, mientras estaba cómodamente sentado disfrutando del cierre del concierto de Taylor Swift.

“Lucas, de 13 años, vive su mejor Era”, señala la cuenta en la descripción del video, mientras que los comentarios no pararon.

“Hasta Lucas fue al concierto”, “Está muy atento, mi vida, “Hasta el perrito tuvo tickets”, Chulada”, “Esto era todo lo que necesitaba ver, grande Lucas”, “Qué hermoso”, señalaron los comentarios.