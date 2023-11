Los perros pueden distinguir los idiomas y aprenderlos

Aquí te explicamos los detalles de una investigación. Foto: Shutterstock

¿Sabías que los perros pueden distinguir idiomas? De acuerdo con un estudio realizado por especialistas de una universidad de Hungría, tu lomito tendría la capacidad de aprender nuevas lenguas.

¿Quieres saber más detalles de la investigación? En Unotv.com te vamos a contar lo que sabemos.

¿Cómo saben que los perros pueden distinguir idiomas?

Viktória Varga, Gergely Pongrácz y Ádám Miklósi son tres etólogos de la Universidad Eötvös Loránd que analizaron a 18 canes de diferentes razas, edades y niveles de entrenamiento. Estos animales fueron sometidos a una resonancia magnética funcional mientras escuchaban pasajes de la novela “El principito” en español y en húngaro.

Los resultados del estudio, llamado “The ability of dogs to distinguish between language” (La capacidad de los perros para distinguir entre idiomas) mostraron que tenían diferentes patrones de actividad cerebral cuando escuchaban cada lengua.

En particular, mostraron una mayor actividad en las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento del lenguaje cuando escuchaban palabras que conocían.

Estos resultados sugieren que los canes tienen la capacidad de reconocer las diferencias entre las lenguas en función de sus características fonéticas, como la pronunciación y el tono.

El estudio también sugiere que los perros pueden “aprender idiomas” y acatar órdenes con un entrenamiento adecuado.

Hay varios casos documentados de animales que han aprendido a responder a órdenes en más de un lenguaje, por ejemplo, Stella, que vive en Estados Unidos; ella sabe responder a órdenes en inglés, español y alemán.

Toma en cuenta que la capacidad para aprender varía de un individuo a otro. Algunos animales podrían ser más hábiles que otros en esta tarea.

También es importante señalar que nuestras mascotas no entienden el significado de las palabras, simplemente las asocian con ciertos comportamientos o recompensas.

En general, los animales de compañía son inteligentes, así que pueden aprender y adaptarse a nuevas situaciones.