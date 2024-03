¿Los perros pueden reconocer a su mamá? Expertos explican

Los perros tienen un vínculo con su madre. Foto: Getty Images

En Unotv.com te diremos si es que los perros pueden reconocer a su mamá de acuerdo con algunos expertos, checa los detalles.

Los perros y los humanos logran tener un lazo muy importante al grado de ser considerados parte de la familia, en ocasiones los dueños son considerados sus papás o mamás,pero en el caso de los familiares biológicos del animal, es cuando surge la duda si es que los recuerdan.

Algunos expertos siguen debatiendo el hecho de que los perros logran reconocer a sus familiares, específicamente a sus madres, tal es el caso de Marta Sarasúa, etóloga que se especializa en modificación de la conducta, señala lo siguiente.

La experta comenta que los perros cuentan con una buena memoria y son capaces de recordar detalles y experiencias, incluidos lugares, personas y otros perros con los que interactúan, con capacidad para reconocer hermanos después de un periodo prolongado.

Los perros muestran signos de reconocimiento mutuo con sus madres, incluso después de mucho tiempo de separación.

El reconocimiento mutuo se basa en el sentido del olfato de los perros, el cual es agudo, durante las primeras semanas de vida los cachorros desarrollan un vínculo con su madre y memorizan su olor, influenciado por las feromonas caninas producidas por la hembra.

El sentido del olfato es el que le permite a los perros reconocer a sus madres y viceversa, incluso después de separarse por mucho tiempo.

Pero se debe decir que aunque los perros pueden reconocer a sus madres a través del olfato, no significa que puedan comprender el concepto de “madre” en el sentido humano, ya que los perros no poseen la capacidad cognitiva que los humanos y no asignan el mismo significado emocional y social a las relaciones familiares.

Es por eso que aunque los perros pueden reconocer a sus progenitores biológicos, expertos señalan que no es correcto afirmar que se debe considerar como sus madres o padres en el sentido humano.

¿Los perros extrañan a sus padres y hermanos?

Las emociones de los perros no funcionan de manera igual que la de los humanos, por lo que no tienen la capacidad de extrañar y en ocasiones puede ser complicado recordarlos después de tiempo.

Pero lo que puede pasar es que los cachorros tengan apego a la camada, por lo que se recomienda que para evitarlo se debe fortalecer el vínculo entre el perro y el dueño.

De acuerdo con un estudio recopilado por The Dog People, basándose en pruebas de olor midieron la capacidad de que los perros recuerden a sus hermanos dos años después de haber dejado la camada.

El experimento determinó que los perros solo eran capaces de reconocer al hermano que convivía con ellos en aquel momento, al contrario que al resto de sus hermanos.