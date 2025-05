“Macho alfa” conquista X: él es el perro con aura, ¡el respeto no depende del tamaño!

GENERANDO AUDIO...

Perro con aura. Foto: Getty

Varios perritos se hacen virales por algo en particular; hoy, te compartimos a el perro con aura, un lomito que desde hace unos días se está ganando el asombro de varios cibernautas en X (antes conocido como Twitter).

¿Qué se sabe del perro con aura?

Realmente hay muy poca información sobre este intrépido can, hay quien dice que vive en China, pero eso no ha sido corroborado. También algunos afirman que su verdadero nombre es King Charles.

Perrito se hace viral

Los videos de este lomito se han vuelto virales y tendencia, al verse en situaciones apremiantes, pero dónde él suele ser el mediador.

Por ejemplo, en ocasiones se le ve en lo que parece ser un refugio de animales; ahí, cuando hay varios perritos ladrándose y mostrando sus dientes, es cuando el perro con aura llega y mágicamente todo aquel que andaba furioso, ¡se le cuadra y se vuelve inofensivo!

Según las grabaciones, a veces le basta con no estar presente, sino visualizar los problemas a los lejos y luego acudir al sitio para calmar el caos.

Lo que sorprende a varios es que muchas ocasiones, a este can sólo le basta su mera presencia para que se controle cualquier tipo de situación agraviante.

Lomito sabe someter a los agresivos

Para aquellos lomitos que manejan un grado más de agresividad, el perro con aura los somete contra el piso, una pared, una reja, o lo que esté cercano en ese momento.

Este tipo de situaciones hace que el propio perrito se gane el respeto de todos, pese a que físicamente no es grande, pero tampoco pequeño, y por lo general, él no busca los problemas. Su pelaje es claro y su semblante no suele mostrar una apariencia de agresividad (a menos que la situación lo amerite).

Se desconoce si ha perdido alguna pelea, pero sin duda como dice el dicho, algún día podría encontrar “la horma de su zapato”, y quizá el panorama sea distinto.