Madre cumple promesa póstuma; encuentra hogar para los perros de su hijo víctima de cáncer

Madre cumple promesa de a su hijo. Foto: Getty Images

Una madre cumple la promesa póstuma a su hijo víctima de cáncer, en Unotv.com te contaremos más detalles.

Hay ocasiones en las que la ficción supera a la realidad con historias que parecerían sacadas de una película, este es el caso de Luz, quien cumplió la promesa a su hijo fallecido de cáncer y consiguió casa para sus dos perros.

De acuerdo con el medio español, La Vanguardia, los dos perros Black y Káiser consiguieron hogar, además de que la madre pudo liquidar las deudas del tratamiento de su hijo.

Luz Elisabeth Barrasa Arias es originaria de Chile y tuvo que trabajar desde que era muy pequeña, a los 32 años se fue a vivir a Catalunya luego a vivir a Barcelona con sus padres y su hijo Félix.

Ahí Luz pudo encontrar trabajo cuidando personas mayores para poder pagar un piso de alquiler, así estuvo hasta los 66 años, teniendo como prioridad a su hijo, la persona a la que más amaba.

Tras la muerte de sus padres, Félix era el único familiar cercano que le quedaba en España, quien además era su mayor apoyo.

Félix era transportista y se levantaba cada día a las tres de la mañana, llegando muy cansado por el trabajo.

En los últimos años empezó a enfermar con más frecuencia a pesar de ser joven, pero no le dio importancia, su madre le decía que fueran al médico, pero él no quería, diciendo que “con whisky y limón se pasaría”.

Pero tras varios meses llegó un día en el que Félix no pudo más con la fiebre, la tos y los dolores, por lo que al ir al hospital y después de 15 días ingresado le dijeron que tenía un cáncer muy agresivo que se había extendido de manera rápida, Félix tenía metástasis.

La dura noticia fue complicada de asimilar para Félix y su madre ya que además los doctores mencionaron que ninguno de los tratamientos existentes le haría revertir la situación, pero ellos quisieron intentarlo.

Luz pidió un préstamo de 4 mil euros para pagar tratamientos, pero este fue un proceso que duró más de dos años en el que madre e hijo estuvieron juntos enfrentando el cáncer, pero Félix se consumía cada vez más rápido.

Félix era un amante de los animales

Foto: Getty Images

Félix amaba a los animales y disfrutó de sus últimos momentos con su madre, algunos amigos y sus perros.

En su último día cuando estaba en su cama sin poder moverse, Félix le pidió un último favor a su madre, le hizo prometer que no abandonaría a sus perritos Káiser y Black, para que nunca estuvieran solos, por lo que Luz le prometió que así sería.

“Le dije que no se preocupara y le prometí que yo los cuidaría siempre, que nunca les faltaría de nada”. Tras eso, Félix cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos más.

Con la muerte de su hijo, Luz cayó en depresión y notó el desgaste emocional y físico que fue entregarse a su hizo durante los últimos años. Pero los problemas financieros eran recurrentes, al grado de no poder alimentar a los perros de su hijo.

Madre cumple promesa póstuma

“Lo primero eran ellos. Yo no comía, pero hacía todo lo posible para que ellos sí lo hicieran. Tenía que cuidar de ellos”, dijo además que por no tener fuerzas no los podía sacar a pasear, por lo que los lomitos tenían ansiedad por esta situación.

Un día, mientras trataba de sacarlos a la calle, Black, el más pequeño de los dos perros, se escapó, y fue encontrado por un miembro de la Vocalia de Gossos de Sant Martí, una asociación que se dedica a ayudar a perros en situación de necesidad.

Fue así que Luz conoció esta asociación, que, tras escuchar su historia, decidió que harían todo lo posible por ayudarla. Por ello, una de sus integrantes, la educadora canina Albena Atseva, quien escribe sobre animales en un medio. Ella publicó un artículo en el que pedía ayuda para Luz y, por fortuna surtió efecto.

Tras viralizarse la historia de Luz los lectores preguntaron de qué manera podrían ayudar a esa mujer que lo único que pedía era que alguien se hiciera cargo de sus perritos para darles la vida digna que merecían y que le había prometido a su hijo que les daría.

En dos días recaudó mil 580 euros con los que ha liquidado parte de la deuda que tuvo por el tratamiento de su hijo, además de que un abogado la ayudaría de manera gratuita para intentar frenar su desahucio.

De igual manera fueron a buscar a Black y Káiser a casa y, tras administrarles todas las vacunas y hacerles los chequeos necesarios, se encuentran en un hogar de acogida esperando a ser adoptados definitivamente por una familia.