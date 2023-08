Mariachis dedican canciones a sus amigos perros, conoce “La Ley del Lomito” y otros éxitos

En Unotv.com te contamos de algunas canciones que estos mariachis dedican a sus amigos perros, conoce sus éxitos que están llevándose las tendencias en TikTok.

TikTok lo vuelve a hacer y presenta videos inspirados en los adorables lomitos, esta vez unas canciones interpretadas por mariachis para que puedas dedicarle a tu mejor amigo peludo, te contamos los detalles.

Ángel Ortíz es un mariachi originario del Estado de México, actualmente cuenta con más de 215 mil seguidores en TikTok y se dedica a cantar e interpretar canciones a través de sus redes sociales.

Algunos de sus videos comienzan con algo de humor y a través de su toque único realiza interpretaciones muy al estilo de la música regional mexicana, tocando distintos instrumentos como el violín, la trompeta y también hace los coros de los cover que interpreta.

Canciones como “La Gloria eres Tú”, “Fallaste, corazón”, “Se te olvida”, entre muchas interpretaciones más de la música regional de México.

Pero también es famoso por realizar versiones alternas de canciones o algunas parodias, tal es el caso de “El Incondicional” que le dedica a Luis Miguel, una versión del intro de la serie The Big Bang Theory y hasta una versión de Barbie Girl llamada “Barbie Rancho”.

Pero el músico dedicó algunas canciones para lomitos, como una versión de Amigo de Roberto Carlos que dice, “tú eres lomito del alma mi amigo canino, en cada paseo y momento estás siempre conmigo”.

“Aunque eres perrito también tienes alma de niño, aquel que me lame, me muerde y me da su cariño. Peludito he de decir que tú eres un angelito porque tú me haces sentir que eres mi mejor amigo”,

dice la canción.