Muere perro de J Balvin y el cantante comparte conmovedora despedida

Muere perro de J Balvin; el músico compartió unas cosas en redes. Foto: Getty

J Balvin cerró fuerte 2023 siendo nombrado ícono latino de la moda; sin embrago, 2024 le tuvo una mala noticia. Muere perro de J Balvin este fin de semana, y el artista tuvo un momento bastante duro que asimilar. Mediante sus redes sociales compartió este triste acontecimiento, así como una conmovedora despedida para su lomito que ya corre en el cielo.

Muere perro de J Balvin

Muere perro de J Balvin, hecho que trascendió gracias a un video que el propio músico compartió en sus historias de Instagram, en donde expresó su sentir por este terrible momento que le tocó vivir: “bueno, acaba de morir Enzo, mi gran parcero. Y me queda la tranquilidad de disfrutarlo, de darle todo el amor, todo el cariño. Y bueno, a veces se nos olvida lo frágil que es la vida. Somos simplemente carne. Gracias a todos, un abrazo muy grande, los amo y valoren a su gente y dígale lo mucho que los quieren.”

Esto compartió el artista en sus historias de Instagram. Foto: Instagram J Balvin

De esta manera, el artista se tomó unos momentos para dar a conocer su sensible pérdida, ya que su lomito lo acompañó por casi década y media. Enzo llegó a su vida en el año de 2010 y este fin de semana, a una edad avanzada (para perros) finalmente partió del mundo de los vivos.

En sus historias, J Balvin compartió los últimos momentos de su lomito, quien evidentemente ya mostraba una baja en su alegría. Sin embargo, el artista siempre recordará los momentos que compartió con Enzo y lo que le brinda en su vida.

Ver más Cada vez me importa menos lo que más me importaba y ahora me importa más que lo menos importaba . — J BALVIN (@JBALVIN) February 5, 2024

Muere perro de J Balvin, y con la pérdida de su peludito, se lleva un pedacito del corazón del artista: “Cada vez me importa menos lo que más me importaba y ahora me importa más que lo menos importaba”, así destacó en su cuenta de X, dando a mostrar a sus seguidores que aún sigue de luto, pues más allá de una mascota, se le fue un amigo fiel y eso no se olvida fácilmente.