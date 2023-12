Mujer despierta del coma al ser visitada por su perro y el lomito murió días después, “dio la vida por ella”

En Unotv.com te contaremos la historia de una mujer que despierta de un coma al ser visitada por su perro, lo que sucedió después te romperá el corazón.

En lo que parece una historia sacada de una película, un caso extraño e incluso denominado por algunos como un milagro; esto es lo que sucedió entre Miriam y su perro Dino.

Esto sucedió en el Hospital Universitario Nacional de Bogotá en Colombia, donde los médicos no pudieron encontrar razones científicas por las que Miriam Bedoya, de 68 años, reaccionó de manera positiva luego de recibir la visita de su mascota Dino, quien a los pocos días falleció.

El medio El Tiempo detalló que el perro Dino pudo visitar a Miriam gracias a sus familiares, que hicieron hasta lo imposible para que la mujer reaccionara y mejorara su delicada situación de salud.

Dino solicitó a su equipo médico que le permitiera la visita de Dino, un perro criollo de 12 años; los médicos pusieron dos panoramas para la mujer, que fuera a un “centro de crónicos” como estado vegetativo o ponerla en “techo terapéutico”, es decir dejar que muriera de manera natural.

Aunque esta visita necesitaba de estrictas medidas de seguridad, Natalia Corredor Parra, jefa de experiencias del usuario, se asesoró con su padre veterinario para poder realizar la visita.

A Dino lo vistioeron con un chaleco de color azul y subió a la cama en la que se encontraba Mireiam casi inconsciente; de acuerdo con los familiares los dos eran inseparables e incluso dormían juntos.

De acuerdo con los medios, Dino olfateó y lamió a su dueña por varios segundos, especialmente cerca de las zonas en las que Miriam se conectaba a los equipos médicos que le permitían seguir con vida.

Pero sin ninguna explicación Miriam reaccionó a los lamidos de su perro, esto de acuerdo con testigos del milagro. La mujer se recuperó satisfactoriamente de un accidente cerebrovascular que la mantenía sin reaccionar.

“Yo he contado esto a muchas personas, incluso colegas, y no me lo creen. Son sanadores, dan equilibrio y salud mental. La señora respondió a un estímulo emocional muy fuerte, las mascotas deberían estar en todos los hospitales”,

señaló Jairo Pérez, director de la UCI del Hospital Universitario Nacional de Colombia.