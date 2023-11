Navidad 2023: opciones de calendarios de adviento para perritos y cómo hacerlo

Regala calendarios de adviento para perritos en Navidad. Foto: Shutterstock

Días atrás te explicamos qué es un calendario de adviento y cómo hacerlo, para dar un bonito detalle a un ser querido; ahora, te diremos cómo hacer calendarios de adviento para perritos y festejarlos en Navidad 2023, pues sabemos que las mascotas también son seres que forman parte de nuestras familias, como compañeros y amigos incondicionales.

Calendarios de adviento para perritos; una opción para Navidad. Foto: Getty

¿Qué regalar a los perritos en Navidad 2023?

Sabes, ¿cuántos días faltan para Navidad 2023? Esta celebración, luego de los festejos por el Día de Muertos, ya está a la vuelta de la esquina y un gran detalle para tus peluditos es darles calendarios de adviento para perritos, y aquí te van unas ideas:

Silueta de perro: hazla o mándala a hacer con un carpintero, y añádele huesitos en el interior para que tu lomito los olfatee y descubra un rico alimento como premio. Para que no se acabe todos de un jalón, pon una sorpresa detrás de un hueso, y al resto nos les pongas nada, esto hará que tu perrito huela su premio

Corona: Si quieres todo un premio grande, entonces arma una corona de golosinas para mascotas, átalas y haz una forma redonda, puedes espaciar las botanas para que no sean muchas y tengas la facilidad de volverla a usar con otras comiditas para tu consentido

Calendario con comida: arma una cajita con 20 o 24 espacios pequeños, donde pondrás ricas golosinas para tu peludito, si los sitios son pequeños ayudará a que tu mascota no se indigeste

Calendario con juguetes: la dinámica es que misma que arriba, pero en vez de poner golosinas, ponle juguetes que sepas que le gustarán. Aquí la recomendación es que no sean pequeños, para que no se asfixie

Los regalos a perritos son otra forma de decirles cuánto los quieres. Foto: Getty

¿Cómo hacer calendarios de adviento para perritos casero?

Los calendarios de adviento para perritos casero es sencillo, puedes además del armado, sólo debes incluir lo que sabes que más le gusta comer a tu lomito. Aquí unos tips:

Toma una caja de plástico

Incluye pequeños compartimientos

En cada sitio pon la comida favorita de tu perrito

Tapa los compartimentos para que tu can olfatee y destape lo que más le guste

Alegra a tu perrito con su comida favorita. Foto: Getty

¿Se puede comprar en internet?

Te recordamos que no hagas algo muy grande por salud de tu mascota, y que de paso no se descomponga lo que no se alcance a terminar tu peludo. Además, si el tiempo ya se te vino encima, en internet también puedes comprar estos calendarios; muchos de ellos contienen snacks premium para consentir, pues incluyen carne de pollo, de pato, de res, de cordero o de conejo, así como pescado, arroz y manzana.