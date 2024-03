Niño da en adopción a su perrito para protegerlo del maltrato

Niño da en adopción a su perrito para protegerlo de su papá. Foto: Getty

El maltrato a las mascotas es un caso grave en el que pueden incurrir los humanos hacia los animales, historias como la que te presentaremos es digna para la reflexión. Hace unos ayeres, un niño da en adopción a su perrito para protegerlo de su propio padre y evitar que lo maltratara. Esta historia se originó hace 4 años, pero este domingo hubo una actualización del caso.

Historia del niño que da en adopción a su perrito para evitar maltrato

Albergue Pergatuzoo es una organización sin fines de lucro que se ubica en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, que el 7 de marzo de 2020 publicó 2 fotografías de un lindo lomito, así como una tercera imagen donde hay una carta escrita a mano y aparentemente por el niño que da en adopción a su perrito, en ella se lee: “Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho, Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”.

Este caso, de primera instancia, hace pensar que se trata de un hogar donde no hay muchos recursos económicos, y debido a eso el alimento es medido. Ante la presencia de una mascota que ladra por hambre, sus sonidos harían irritar (en este caso al presunto papá). Por lo cual el niño de la casa decide poner a salvo a su lomito llevándolo a un albergue, bajo la promesa de un día regresar por él.

Actualización del caso en 2024

Cuatro largos años han pasado desde que ocurrió el incidente, y Albergue Pergatuzoo se encargó de darnos una grata sorpresa “Para quienes preguntan por Simón, está muy bien, sigue siendo inquieto y muy juguetón. Su dueño lo visita y esperemos que pronto estén juntos. Gracias”.

Y es que luego de que el albergue diera a conocer el caso del niño que da en adopción a su perrito para protegerlo de su propio padre, sin duda los cibernauatas no han dejado de preguntar por el infante y el lomito.

Ante lo cual, se da a entender que el pequeño tuvo contacto con el albergue y acude a visitar a Simón, ya que lo conservaron y no fue regalado a otras personas. Ahora sólo queda esperar que muy pronto existan las condiciones adecuadas para que ambos vivan bajo el mismo techo.