¡No le des palomitas de maíz a tu perro! Te decimos la razón

No le des palomitas de maíz a tu perro; pueden hacerle daño. Foto: shutterstock

Aquí en tu gustada sección de Mascotas te hemos hablamos sobre parte de los alimentos que son tóxicos para los perros; hoy queremos ampliarte ese menú prohibido. No le des palomitas de maíz a tu perro, sí, así como lo leíste, pues si bien es una botana clásica entre nosotros los humanos, no aplica lo mismo en nuestros lomitos, ya que son bastante perjudiciales para ellos.

¿Puedo darle palomitas de maíz naturales a mi perro?

La respuesta es no. No le des palomitas de maíz a tu perro ya que el maíz es un cereal que no deben ingerir los lomitos porque se trata de un producto que no pueden procesarlo bien, incluso también debes evitar dárselas porque para ellos no tienen un aporte nutricional.

Otra de las situaciones que le podría pasar a tu peludito es que el maíz le ocasiones una pésima digestión; esto sin importar el tipo de presentación del maíz (triturado o caliente).

Aunque no tengas mala fe; no recomiendan darle palomitas a perritos. Foto: Getty

¿Los perros pueden comer palomitas de maíz comerciales?

Aquí la respuesta también es que no. Resulta que las palomitas de maíz comerciales que compramos en el super o en la tiendita de la esquina, poseen mucha sal, mantequilla, conservantes y aceites, ingredientes que son una alerta roja para el aparato digestivo de tu lomito, por lo que no debes darle.

Aunque no coma palomitas, cómprale un snack especial a tu lomito. Foto: Getty

Síntomas de un perro que comió palomitas de maíz

Problemas digestivos

Tiene mucha sed

Podría presentar mareo

Presentar problemas de movilidad

Produce mucha saliva

Que tenga hemorragias

Diarrea

¿Qué debo hacer si mi perro come palomitas de maíz?

Como dueño responsable, no le des palomitas de maíz a tu perro, pero sabemos que los accidentes, imprevistos o descuidos, ocasionen que tu lomito se coma unas palomitas a tus espaldas y si eso pasa debes llevarlo de inmediato con el veterinario para que le de un buen tratamiento. En lo que acudes con el especialista dale agua fresca para que tu organismo se limpie un poco.