Paty Cantú despidió a su perrito “Hámster” con un emotivo mensaje tras su muerte

Paty Cantú despidió a su perrito “Hámster”. Foto: Getty

La famosa cantante Paty Cantú anda de luto por un angelito que ya corre en el cielo y desde allá la voltea a ver con una sonrisa; y es que resulta que Paty Cantú despidió a su perrito “Hámster” con un desgarrador y triste, pero muy inspirador mensaje que compartió con sus fans en las redes sociales.

¿Cuándo falleció el perrito de Paty Cantú?

Aunque se desconoce la causa del deceso, Paty Cantú despidió a su perrito “Hámster” con un video y bellas palabras para dedicarle un momento a su lomito, quien falleció el pasado fin de semana, y fue hasta este martes que la también actriz aprovechó para compartir un fragmento de su vida que está afrontando.

“Él es Hámster Cantú, este perrito llegó a mi vida en 2012, cuando tenía apenas 3 meses de edad y me cambió la vida entera. Yo no sabía que no sabía lo que era el amor incondicional y puro.” Estas fueron algunas de las palabras que la cantante dedicó.

¿Cómo era la relación de Paty Cantú y su perrito “Hámster?

Paty Cantú agrega en su video que la unión y el vínculo que formó con su perrito “Hámster” fue muy fuerte, principalmente cuando llegó la pandemia del Covid-19, ya que durante los días de encierro él fue su único compañero, quien era tan noble que nunca se quejaba, incluso hasta los últimos momentos que vivió.

“Gracias angelito mío. Espero que estés corriendo con tus patitas fuertes, tu energía a tope, tu pelo suave, la respiración perfecta y el corazón fuerte y estable. Y la sensación segura de que fuiste, eres y siempre serás amado.” Así fue parte de los pensamientos expresados de la cantante mexicana.

A pesar de las circunstancias propias de la vida, este lomito se caracterizó por:

Una gran actitud

Jugaba como si fuera un niño

Peleaba como si fuera el jefe de la casa

Y comía como si no hubiera un mañana

¿Cuántas mascotas tiene Paty Cantú?

Ahora que Paty Cantú despidió a su perrito “Hámster”, su familia se acortó un poco, pues como podemos ver en Instagram, ella también comparte su vida con otros lomitos, como lo son Almendra y Dobby.