Arte canino: perrita muestra las creaciones que ha plasmado en las paredes de su casa; no pararás de reír

El nombre de esta artista es Cuba. Foto: TikTok/@cubatheb1tch

En los últimos años se le ha abierto camino a los animales que incursionan como cantantes o pintores, por lo que no podíamos perder la oportunidad de presentarte a Cuba, una perra pitbull que presentó sus “obras de arte” en TikTok, donde conquistó a todos sus seguidores.

¿Estás listo para conocer sus creaciones? En Unotv.com te vamos a contar más sobre esta traviesa cachorra.

Cuba es una perra influencer que cuenta con un millón de seguidores en TikTok, red social en la cual se viralizó un video en el que la peludita se dispuso a mostrar sus “obras de arte”, las cuales se atrevió a plasmar en su casa.

Para que sus admiradores pudieran disfrutar de sus creaciones, la pitbull se dispuso a dar un recorrido:

Lo primero que exhibió fue el “Mordisco asterisco”, que no es otra cosa que una pared de yeso mordisqueada por esta traviesa cachorra; luego enseñó otro “mural”, donde se ven las mordidas que Cuba le hizo a otra pared de su casa cuando tenía 3 meses. Explicó que representa la ansiedad.

Las “obras de arte” de esta perra no se limitan a la pared como lienzo, pues también enseñó que el marco de una puerta de madera también fue su “víctima” en una ocasión en la que no la sacaron a pasear.

Finalmente, mostró los rasguños que le dejó a otra puerta de madera, la cual le costó muchos regaños, pues fue producto de berrinches que la peludita le hizo a sus humanos cuando quería comer pollo pero no le daban.

Para cerrar con broche de oro, la pitbull mostró que también ha sido obra de cuadros, como el que cuelga de la sala de su casa. Está retratada con alas.