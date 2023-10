Perrita muerde al repartidor del agua y su expresión indica que no se arrepiente de nada

Perrita muerde al repartidor del agua. Foto: @lupitareyeszavala

Te contamos el caso de una perrita que muerde al repartidor de agua, pero su expresión indica que tal vez no se arrepiente de nada.

Las mascotas son muy tiernas y llenan de felicidad y amor los hogares por su personalidad tan buena, pero hay algunos perros que tienen un carácter especial y no aceptan a cualquier persona.

Perrita muerde al repartidor del agua

Este es el caso de una perrota que mordió al repartidor de agua y no se arrepintió de hacerlo. El video fue presentado en redes sociales, específicamente en TikTok donde se encuentra la mayoría de los metrajes referentes a las mascotas.

El video de esta perrita alcanzó más de 500 mil reproducciones, 54 mil likes y cientos de comentarios que reaccionaron ante lo hecho por esta perrita de talla pequeña.

La cuenta de TikTok @lupitareyeszavala mostró un video de su perrita después de haber mordido al repartidor de agua, ella está esperando a que la graben mientras luce un vestido de tul rosa con moños del mismo tono.

En el video se puede leer la frase “Y que muerde al repartidor de agua”, mientras se escucha la canción “Esa Hembra es Mala” de la cantante mexicana Gloria Trevi.

La perrita se queda viendo a la cámara y casi sin parpadear demuestra que no se arrepiente de lo que hizo, además de darle un toque rudo a su personalidad, misma que contrasta con su outfit catalogado como adorable por los usuarios.

Los comentarios de los usuarios no pudieron faltar, incluso algunos mencionaron que era “La verdadera perresa”, haciendo referencia al personaje de telenovelas Teresa.

“Su cara de no me arrepiento”, “Hasta perdió el otro moño del mordidon”, “Con esa mirada hasta yo sentí la mordida”, “Tuvo el privilegio de haber sido mordido por la belleza”, “Morí de amor, no aguanto la risa jajaja”, “A esa bebé se le perdona todo por hermosa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La perrita demuestra su carácter ya que en otros videos se le puede ver muy seria mientras usa vestidos con moños en la cabeza.

La perrita tiene cinco años y fue rescatada de dos meses mientras estaba en un basurero, ahora uno de los videos señala que es la reina de sus padres humanos que la rescataron ya que a ellos les gusta rescatar a los que están en situación de calle.