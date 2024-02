Perrito aplica las técnicas de misión imposible para dormir en el sillón, aunque su dueña hace todo lo posible por evitarlo

Viralizan a perrito que aplica técnicas para dormir en sillón. Foto: shutterstock

Hace unos días te presentamos al perrito que se niega a levantarse hasta que le dicen que desayunará pollito, volviéndose viral en las redes sociales; hoy queremos mostrarte al perrito que aplica técnicas para dormir en un sillón, pese a que cuenta con su camita, sacándole auténticas canas verdes a sus dueños.

Video del perrito que aplica técnicas para dormir en un sillón

A través de la cuenta de TikTok, Panzas Bull vemos al perrito que aplica técnicas para dormir en un sillón, que es de la raza Bulldog, y como podemos ver en su grabación “que va narrando” se las ingenia para acostarse en su máximo esplendor, y en sillón.

Te podría interesar leer: [Perrito sonríe cada vez que le toman una foto y se hace viral]

El video de poco menos de un minuto muestra a este tierno lomito que inicialmente está acostado en su camita, pero con vista de que algo no le cuadra, pero aunque pareciera estar cómoda, a él no le gusta tanto.

Y es que resulta que el lugar donde más le gusta dormir, pero que a sus humanos no les agrado tanto, es en el sillón. Las imágenes incluso muestran como su dueña se encarga de poner sillas y demás objetos con tal de que su peludo amigo no duerma ahí, pero en cuanto ella sale y descuida el área, el can aprovecha y pone todo su ingenio para treparse al mueble y simplemente dejarse caer donde más le guste (aunque no esté tan cómodo).

“Si tanto les preocupan sus muebles, pues para qué me tienen aquí” con este lema cierra el maravilloso y tierno video, mostrándonos que a nuestras mascotas no hay que regañarlas, sino quererlas, pues simplemente actúan de la manera que ellas creen conveniente, aunque quizá para algunos eso conlleve a uno que otro coraje, por ello el adiestramiento es importante desde temprana edad.

¿Qué comentan los usuarios del video viral?

El video del perrito que aplica técnicas para dormir en un sillón se publicó a finales de enero, pero eso no le ha impedido ser visto más de 224 mil ocasiones, recibir más de 22 mil “me gusta” y más de 600 comentarios, entre los que destacamos los siguientes:

Steph: ¿Dónde firmamos para que lo dejen dormir en el sillón?

Elgordoaranda: Cómprele un mini sillón estaría genial

Mónica: Cadena de oración para que lo dejen dormir en el sillón

Marissa Gonzalez Vil: Qué lindo, para ellos no hay imposibles, pero… cómo se sube al sillón, quisiera saber