Perrito ayuda a su dueña a cargar bolsas del mandado y derrite corazones en redes

Perrito ayuda a su dueña a cargar su mandado. Foto: @carolanton27

Un perrito ayuda a su dueña a cargar bolsas de mandado y se vuelve viral en TikTok causando ternura entre los internautas, quienes reaccionaron con mucho amor ante el gesto del peludo.

TikTok es la cuna de los videos de perritos y gatitos que hacen cosas impensables o graciosas, por lo que se ganan un reconocimiento del usuario. quien además comenta acerca de la situación.

No por nada a los perros se les considera el mejor amigo del humano y destacan por su lealtad, así se demuestra en este metraje de tan sólo siete segundos en el que se puede ver un acto de compañerismo.

Perrito ayuda a su dueña a cargar sus bolsas

El usuario de TikTok, carolanton27 subió un video a su cuenta, mismo que ya cuenta con 2.7 millones de reproducciones y más de 355 mil likes de personas que quedaron enamoradas del perrito.

En el video se puede ver a una señora regresando a casa después de haber comprado verduras y cosas para su hogar, pero trae una bolsa que parece pesada, pero su perrito la está ayudando a cargarla con su hocico de manera tranquila.

El perro parece ser un Bichón Frisé o una raza mestiza, pero se le puede ver feliz acompañando a su dueña, algo que seguramente hace todo el tiempo.

El video es acompañado por el audio de moda sacado de la caricatura Bob Esponja en la que el personaje grita “¿Qué es eso?”, usado por los usuarios ante situaciones inusuales o increíbles.

Los comentarios sobre este lomito no se hicieron esperar y algunos crearon distintas situaciones y razones por las cuales el lomito lo hacía.

“Todo sea por el almuerzo”, “Te amo perrito que ayuda a cargar las bolsas de su mamá”, “Lindo ayudando para que rápido esté la comida”, “Necesito un firulais así”, “Bueno las croquetas no se van a pagar solas”, comentaron algunos usuarios.

Mientras que otros usuarios lo compararon con sus perritos.

“El mio se mete a la bolsa para no caminar”, “El mio no me acompaña ni a la esquina” “Mi perro sólo sabe hacer desorden”, “Qué lindo, mis perros me acompañan al mandado igual”, destacaron algunos internautas.

[Te va a interesar: Cómo secar la ropa dentro de la casa]