Perrito es acusado y regañado injustamente y le echa la mirada fulminante a su acusador

Viralizan a perrito acusado y regañado de algo que no hizo. Foto: TikTok brawnbrawn

En meses pasados te presentamos el video del perrito que se va de fiesta y una mujer lo regaña por llegar tarde; hoy te compartiremos otra grabación viral, es la de un perrito acusado y regañado por ¡cosas que no hizo! pues un humano lo incriminó y no le quedó de otra que aguantar estoicamente la reprimenda de su dueña, aunque no sin antes lanzar la miradita fulminante a su acusador.

Video del perrito acusado y regañado

A través de la cuenta de TikTok, del usuario brawnbrawn, trascendió el video del perrito acusado y regañado, que de hecho se llama Pancho. La escena de los hechos comienza con la grabación desde una sala, donde el lomito de estatura pequeña y pelaje oscuro, está aun lado de una cobija (que se ve nueva), y eso quizá fue su único pecado.

Lo que a continuación sigue es lo que provocó la reprimenda. Resulta que el sujeto que está grabando, se le ocurre decir en broma “Má, Pancho está arriba de su cobija y la está rascando ehh. Dígale algo”.

Luego de esto, la dueña de Panchito llega y obviamente ve al lomito a un costado de la cobija y eso lo delataría ante los ojos de su humana, quien le dice “¿Qué pasó Panchito, ehh? ¿Qué estabas arriba de mi cobija? No Panchito, ehh, allá tienes tú tus cobijas mijo, para eso tu abuela te compra tus cobijas“.

De esta manera, el perrito acusado y regañado se queda quieto ante el reclamo de su dueña, al tiempo que el sujeto que graba y que inició “la broma” comienza a reírse. Pero la reacción del can también causa gracia, ya que pone su carita como de extrañeza y como si entendiera lo que le estaban diciendo, pero con cierta duda, por saber que no había hecho nada malo y que eran puros inventos.

¿Qué comentaron los usuarios por el video viral?

Luego de que “Panchis” fuera incriminado por algo que no hizo, su video se volvió viral, pues en sólo un día de haberse publicado lleva más de 800 mil reproducciones, más de 36 mil “me gusta” y más de 500 comentarios, entre los que te destacamos algunos:

Rose: Pancho: “duerme con un ojo abierto compa”

Pamela Cobo: mi perro hubiera ladrado reclamando

user9652359213284: Su miradita de, ya verás, mi venganza será perrible

cynthiagatit0: pobrecito, la impotencia de no poder hablar es una ternura

Queen V: Te ve como “me las vas a pagar”