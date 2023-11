Perrito escucha “Por tu maldito amor” de Vicente Fernández y aúlla con mucho sentimiento ¿quién le hizo tanto daño?

Perro aúlla al escuchar a Vicente Fernandez. Foto: @edgargtoficial

Un perrito aúlla con mucho sentimiento al escuchar la canción “Por tu maldito amor” de Vicente Fernández, te contamos los detalles de este video viral.

Los lomitos protagonizan los mejores videos de las redes sociales, específicamente en TikTok, red en la que los vemos realizando hazañas y en situaciones distintas a las que nos tienen acostumbrados.

Tal como te presentamos al perro que saca su furia por quedar atrapado en el tráfico, ahora llega un perro que demuestra que la música puede llevar a sentimientos de tristeza o nostalgia.

Perrito aúlla al escuchar a Vicente Fernández

La cuenta de TikTok marisolcruz126 subió a un lomito que aúlla con mucho sentimiento. Bajo la descripción “Macho ama a Vicente Fernández”, es como se presenta a este perro.

El video original cuenta con 6.7 millones de reproducciones, 1.3 millones de likes y miles de comentarios de personas que se identificaron con el perro.

La reacción de este perro es una de las mejores que verás y es que está jugando con su juguete, cuando escucha que comienza la canción “Por tu maldito amor” de Vicente Fernández.

La dueña del perro Macho quiso mostrar cómo era que su perro reaccionaba a Vicente Fernández, por lo que grabó su reacción llena de sentimiento.

El perro reacciona desde el momento en el que la canción comienza y suenan las trompetas, y en cuanto se escuchan las guitarras el can ladra y aúlla al cielo mientras mantiene su juguete en el hocico.

El sentimiento con el que Macho aúlla es visible además de que mueve la cola y ladra en el momento en el que Fernández comienza a cantar. Sin duda alguna la reacción del perrito hace que la gente se pregunte, “¿quién le hizo tanto daño?”.

Por supuesto que los comentarios no pudieron faltar en los que los usuarios se sintieron identificados con la reacción del lomito.

“También de dolor se aúlla cuando ladrar no se puede, aaaaay dolor”, “cuando reencarne no diré nada pero habrá señales”, “¿quién se atrevió a romperle el corazón al firulais?”, “El Macho: Cuando era humano siempre la cantaba con mis papás”, “Hasta a mi me dolió cuando empezó la canción, vamos firulais, yo invito la peda”, “Esa no compadre”, “Hasta el perrito dijo, “saquen las frías””, fueron algunos de los comentarios destacados.

El efecto de la música en los perros

Los perros son considerados animales brillantes y perceptivos, por lo que captan cosas que suceden en su entorno, desde responder a su nombre, como comprender el sonido de un timbre o de las llaves.

Pueden reconocer y diferenciar los sonidos por lo que se sabe que la música los afecta casi de la misma manera que a los humanos.

En el caso de los aullidos, los perros tienen definido un tono y lo cambian dependiendo de las situaciones, por lo que en muchos casos se debe a la música, dependiendo del tipo pueden calmar o no por naturaleza.

Se considera que a los perros les gusta la música, aunque dependerá de cada lomito y del ritmo que escuchen, algunos blogs especializados en lomitos mencionan que disfrutan de los ritmos lentos, patrones simples y en frecuencias bajas.

En 2002 se publicó un estudio por Animal Welfare, que comprobó que los perros de refugio estaban más relajados escuchando música clásica y no parecían interesados en la música pop o programas de radio, pero ladraban cuando escuchaban heavy metal.

Por otro lado los ritmos rápidos, música compleja con muchos instrumentos y frecuencias más altas estresas y sobrecargan el sistema nervioso de los canes.

La música tranquila puede ser buena para los perros, esto incluye la relajante instrumental o con voces suaves sin ritmos fuertes o estridentes para que estén cómodos en todo momento.