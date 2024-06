Filipino, el perrito héroe: no abandonó a su dueño que fue atropellado

El perrito nunca dejó a su dueño. Foto: Shutterstock

Filipino es el perrito que demostró ser un héroe, al menos así lo prueba su historia, pues el can se viralizó porque no abandonó a su dueño después de que fuera atropellado.

El perrito dio cátedra del nivel de su amistad incondicional al no separarse de su dueño. El hombre fue atropellado y la mascota se quedó en todo momento a su lado hasta que llegó la atención médica.

Conmueve perrito que no abandonó a su dueño cuando fue atropellado

El dueño de Filipino fue atropellado en la Ciudad de México y un video da muestra del gran amor que le tiene a su compañero humano pues no lo abandona y permanece a su lado mientras llega la ayuda de la ambulancia.

Ver más Esté perrito se encuentra cerca de la terminal tapo, CDMX, su humano responsable fue atropellado y como vemos el siempre estuvo a su lado. Ojalá quien esté cerca pueda ayudar a ese inocente. Lealtad como la de un perro en los humanos imposible de encontrar. pic.twitter.com/MSjncdOXOp — Abogado Animalista (@LicAnimalista) June 13, 2024

El hombre fue atropellado cerca de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Lo embistió una camioneta y debido a que resultó lesionado, permaneció tendido en el suelo por un tiempo prolongado.

La actitud del animalito es la prueba de la conocida frase, “el perro es el mejor amigo del hombre”. En los minutos que estuvo junto a su humano le demostró apoyo incondicional, el video de este lazo de cariño fue captado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La cuenta en X, LicAnimalista, compartió la grabación destacando que el perrito “siempre estuvo al lado” de su dueño. “Lealtad como la de un perro en los humanos, imposible de encontrar”, agregó en su mensaje.

Además de permanecer junto a su humano, el cachorro supervisa cada movimiento de los paramédicos una vez que llegan al lugar para auxiliar al hombre herido. Minutos después lo suben a una camilla para brindarle más atención en una ambulancia.

¿Qué pasó con Filipino, el perrito fiel?

Luego de que el video despertara ternura en las redes sociales por el comportamiento de Filipino, usuarios comenzaron a preguntarse qué había pasado con él después de que los paramédicos se llevaran al dueño del lugar.

Hasta el momento se desconoce cuál lo que ocurrió tanto con el can como como el hombre. El caso también despertó críticas en las que consideran que no hubo una acción recíproca hacia el animal, porque no logra verse que alguien más se hizo cargo de él una vez que el herido fuera probablemente trasladado a un hospital.

La historia de Filipino es digna de admiración, como aquellas en las que los perritos alcanzan a su dueño hasta el fin porque ya nada pudo salvarlos y los alcanzó la muerte.

