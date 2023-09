Perrito intentaba robar carne de una carnicería y es sorprendido

Perrito intentaba robar carne y es sorprendido. Foto: @waldom.atoche

Un perrito que intentaba robar carne de una carnicería es sorprendido y su reacción se volvió viral.

Las redes sociales nos regalan buenos momentos de las mascotas, desde hazañas asombrosas, hasta videos llenos de emotividad, pero en algunos casos también se presentan travesuras de los lomitos.

En este caso un lomito fue el protagonista de este video que actualmente tiene casi 7 millones de reproducciones 338 mil likes y cientos de comentarios de personas que han reaccionado ante esta travesura.

El usuario @waldom.atoche compartió este video en su cuenta de Twitter con la descripción “En Perú nunca te aburres” mientras en el metraje sonaba la canción “El que tenga miedo a morir que no nazca” de Anuel AA.

En el video dura siete segundos y muestra a un perro que supuestamente es callejero acercándose a una carnicería y mordiendo un pedazo de carne de res que estaba colgada.

El gran trozo de carne fue mordido y lamido por el perrito desde antes que fuera sorprendido por el usuario que estaba captando este peculiar momento.

El perrito no podía morder bien la carne, por lo que veía la manera de obtener un gran pedazo; el lomito se mantuvo alerta para que los carniceros no lo vieran realizar su travesura que seguramente estaba siendo motivada por el hambre, pero no imaginó que detrás de él estaba siendo observado por el usuario que subió el video.

Este momento viral no sucedió en México, sino en Perú, pero sin duda es algo que fácil pudo haber pasado en territorio mexicano.

Sin duda este cómico momento hizo que algunos usuarios comentaran las reacciones, muchas de ellas aplaudiendo al lomito y poniendo situaciones imaginarias.

“¿Por qué el que graba no le pasa la salsa?”, “El firulais: “dinero y miedo dos cosas que nunca tuve””, “Y se asoma a ver si viene alguien”, “No es un chico malo, sólo quiere ser él mismo”, “Chiquito, tiene mucha hambre”, “El verdadero “el que no tenga miedo a morir que no nazca””, fueron algunos de los comentarios del video.

Este perro se convirtió en un auténtico “perrro de carnicería” y no pudo evitar darle un mordisco y lamer los pedazos de carne que cuelgan; este hecho hizo que fuera un video viral más protagonizado por lomitos.