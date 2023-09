Perrito orgulloso, se indigna con su dueño y se resiste a comer 

Conoce al perrito orgulloso de TikTok. Foto: @dano2137

En Unotv.com te contamos acerca de este perrito orgulloso que se indigna con su dueño y se resiste a comer, conoce los detalles.

Sin duda los lomitos son parte de la familia ya que con muchas de sus acciones demuestran ser un hermano más o hasta un hijo, y en las redes sociales se muestran haciendo cosas extraordinarias o berrinches.

El lomito protagonista de este berrinche fue subido por la cuenta de TikTok @dano2137, mismo que ya cuenta con 12.4 millones de reproducciones, más de 900 mil likes y miles de comentarios reaccionando a lo que hace el perro.

Perrito orgulloso se resiste a comer

El video de poco menos de treinta segundos muestra lo que parece ser el día a día entre un dueño y su perro, quien está esperando que le de un poco de lo que está comiendo.

En el video se puede ver la descripción “Cuando quiero pedir algo pero me puede el orgullo”, haciendo referencia a lo que estaría pensando el pequeño perro.

El dueño aparece sentado en un sillón color beige junto a su perro, quien de igual aparece sentado, el lomito es de raza mediana y de color café.

El señor aparece masticando su comida la cual tiene en una charola, mientras que voltea a ver a su perro, quien inmediatamente quita su vista y hace cara de indignado mientras pasa sus orejas hacia atrás de su cabeza.

El perro vuelve a hacer su cara de indignado al no recibir comida de su dueño, esto mientras saca su lengua y se saborea lo que parecen ser papas fritas las que tiene su dueño.

Por momentos el señor se queda varios segundos viendo al perrito, mientras que este no regresa la mirada y se dedica a ver hacia arriba esperando a que lo dejen de ver.

El perrito sigue a la espera de que le den de comer, pero parece que su orgullo es más grande por lo que no ladra ni le hace saber a su dueño que quiere un poco de comida.

Este video tuvo miles de comentarios de algunos usuarios quienes se identificaron con el perrito y se dedicaron a publicar algunos chistes relacionados con el material viral.

“El perrito: el hambre me tumba pero el orgullo me levanta”, “Cuando reencarne no diré nada, pero habrá señales”, “Te amo perrito orgulloso”, “Es una ternura, el hambre lo tumba, pero el orgullo lo levanta”, “Firulais: Podré morir de hambre, pero mi honor no será comprado por esas papas que se ven deliciosas y sabrosas”, “Necesito el orgullo que tiene firu”, fueron algunos de los comentarios más destacados.