Perrito saca los pasos prohibidos y hace el paso de Anitta

Perrito saca los pasos prohibidos de Anitta. Foto: TikTok

En Unotv.com te contamos sobre un perrito que saca los pasos prohibidos y hace el paso de Anitta al ritmo de la música.

Las redes sociales están llenas de momentos especiales de los animales, tal es el caso de un perrito que saca los pasos prohibidos, uno de ellos es el paso de Anitta, popular durante los últimos meses y replicado en TikTok.

TikTok demuestra situaciones tiernas de los lomitos, como el que se divertía jugando a atrapar un copo de nieve, o el que ayuda a su amigo a no ser atropellado, ahora nos demuestran que pueden sacar los pasos prohibidos.

La cuenta de TikTok de Javier Santos subió una serie de videos en los que se puede ver un perrito “bailando” como la cantante Anitta. El material dura poco menos de veinte segundos y se puede ver al can de color negro y café moviensose de manera curiosa en el suelo.

El video no muestra mucho contexto pero están algunas personas alrededor del perro aplaudiendo y celebrando que él se esté moviendo con esa efusividad. El usuario colocó una canción en el video llamada “Maria Elena” del grupo “Los Caminantes”.

Este video cuenta con 108 mil reproducciones, cuatro mil likes y cientos de comentarios de usuarios sorprendidos y que reaccionaron con ternura.

Pero el video que se viralizó fue en el que al perrito le ponen música de Anitta, especialmente el de la canción Envolver en el que la artista se tira al piso y comienza a mover la cadera hacia adelante y hacia atrás.

El perrito hace un movimiento similar mientras es alentado por los asistentes y posibles dueños del animal, algo que generó risas y aplausos mientras el lomito se podía ver emocionado.

El video cuenta con más de 12 millones de reproducciones, 924 mil likes y miles de comentarios en el que destacan los pasos del perrito quien disfruta de ser el centro de atención.

“El perro: no sé que estoy haciendo pero veo que los hago felices así que le sigo”, “El perrito de Anitta no existe, el perrito de Anitta”, “Cuando Anitta reencarne no diré nada, pero habrá señales”, “Eso si es perrear hasta el piso”, “El verdadero perreito”, “Está feliz siendo el centro de atención, te amo perrito”, “¿Por qué aplauden cada vez que me rasco”, “Los perritos están loquísimos”, fueron algunos de los comentarios más destacados.