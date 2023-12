Perrito salva a su amigo de ser atropellado

Foto: @Yoda4ever

En Unotv.com te contamos sobre el perrito que salva a su amigo de ser atropellado, mira el video completo aquí.

Las redes sociales están llenas de momentos especiales de las mascotas, algunas de ellas demuestran ternura, otras hacen actos asombrosos y otras demuestran tener la valentía para salvar a un amigo.

Los perros son considerados animales muy buenos y leales a sus dueños y amigos en general, demostrando con cada acción que se puede confiar en ellos.

Este es el caso de un lomito que al parecer vive en situación de calle que hace que su amigo perro se libre de un accidente mortal.

La cuenta de X, (antes Twitter), @Yoda4ever dedicada a subir videos de mascotas y animales en general haciendo hazañas tiernas y diversas en la plataforma. Esta vez compartió un conmovedor video.

En la descripción del video se puede leer “Perro salva la vida de un cachorro” junto con emojis de corazón y relacionados con los lomitos.

El video ya cuenta con 3.3 millones de reproducciones y algunos comentarios de los usuarios quienes no dejaron pasar desapercibido este acto por parte del can.

En el video aparece un perro de color beige y uno de color negro más pequeño, el primero avanza por la calle, mientras que el otro parece querer alcanzarlo, pero al no tener mucha experiencia es casi arrollado por una motoneta.

El perro beige se percata de esto y corre para perseguirlo y que se quite del camino mientras el vehículo pasa a una alta velocidad.

El perro beige a manera de regaño no puede más que morder al otro para que se quite del camino y así no resultar lastimado.

Por supuesto que los comentarios de esta hazaña no se hicieron esperar y varios elogiaron lo hecho por el perro beige.

“Es un gran perro, fue muy rápido para salvar al cachorro”, “¡Qué encantador!, “Qué lindo”, “Héroe del día”, “Los perros son animales cariñosos y leales, pero también hay personas desalmadas que están dispuestas a comérselos”, “Tiene el corazón más grande que muchos de nosotros”, “Buen perro al rescate”, “Super perro”, “Eso es lo que los amigos hacen”, fueron algunos de los comentarios.

Este video demuestra la fuerte conexión que existe entre los humanos y los perros y la manera en la que se puede valorar de mejor manera.