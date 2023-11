Perro lleva su propia comida al mercado. Foto: TikTok @avatartoons

En Unotv.com te contaremos cómo un perrito se hizo viral por ir a comprar solo su comida a un mercado, checa los detalles de este video.

Las redes sociales están llenas de videos de mascotas haciendo hazañas extraordinarias o de historias emotivas, tal es el caso de un perrito que cambia objetos por comida en un puesto de gorditas.

Ahora la historia viral del día tiene a un lomito como protagonista, quien va a comprar solo su comida al mercado.

El video de la cuenta @avatartoons se hizo viral y ya cuenta con 684 mil reproducciones, 40 mil likes y miles de respuestas de los usuarios a quienes se les hizo curioso el actuar del lomito.



El video tiene la leyenda que explica el contexto de este perro labrador. “Este perro se hizo viral porque fue solo a la feria y compró un kilo de comida para él solo”.

En el video se puede ver al perrito caminando muy tranquilo con la bolsa de croquetas en el hocico mientras regresa a su casa. Incluso un señor con sus compras en un carrito

El lomito camina mientras algunos transeúntes lo miraban asombrados sin poder creer lo que hacía, pero parecía que el pequeño recurre a esto a menudo.

El video no ofrece más contexto y no se sabe si el pequeño tiene dueños y lo entrenaron para ir por comida o si se trata de un perro callejero.

Por supuesto que los comentarios no pudieron faltar de algunos usuarios que lo han tomado con humor y una gran hazaña.

De acuerdo con algunos comentarios, el perro es originario de Chile y se llama Leo, pero algunas personas lo confundieron con Oso, el perro que intercambia objetos con comida y es de México.

“Que alguien lo adopte, la calle a veces puede tornarse peligroso para los lomitos”, “Él se llama Leo, es un perrito comunitario muy querido”, “Por favor cuidenlo, ponganle un collar”. “Con miedo a que le roben camina, tan bello”, “No es un kilo, se ven poquitas croquetas”, “Si no tiene familia, hay que buscarle una, que no esté más solito en la calle sin protección”, “Lo que son los animales, los seres humanos, no los merecemos”, fueron algunos de los comentarios.