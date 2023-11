¡En pánico! Perrito se viraliza por su cara de miedo durante examen de sangre

Perrito pone cara de pánico al sacarlke sangre. Foto: Pets Love

Un perrito se viraliza por su cara de miedo durante un examen de sangre y muestra el verdadero pánico, mira los detalles.

Las redes sociales están llenas de momentos especiales por parte de las mascotas, tal es el caso de los perros que protagonizan hazañas o historias conmovedoras.

Perrito pone cara de miedo mientras le sacan sangre

En TikTok los videos de perros y gatos abundan y cada que un amante de los animales se mete a la aplicación puede terminar llorando, ya sea de tristeza, ternura o incluso de risa, como es el caso de este video.

La cuenta de TikTok Pets Love, se dedica a subir videos de todo tipo a la aplicación en los que se muestran mascotas, en este reciente material se puede ver un perro al que le están haciendo una prueba de sangre.

El video de este lomito ya tiene 6.1 millones de reproducciones en la red social y destacó por su sencillez. El metraje dura apenas 16 segundos y con eso basta para ya tener más de 300 mil likes y miles de comentarios de usuarios que amaron al perro.

En la descripción del video se pueden ver unos emojis de una cara carcajeando debido a lo que estás a punto de ver.

El perro está en lo que parece ser una visita al veterinario, por lo que su dueño lo agarra de la cabeza mientras una joven le está colocando una manguera de latex para sacarle sangre.

Esta actividad común para los veterinarios se volvió curiosa debido a la cara de pánico del pequeño lomito, la cual parecía sacada de una caricatura.

Los ojos grandes y abiertos, el hocico mostrando una boca de desagrado y sorpresa fueron suficientes para que los usuarios no pararan de reír y así lo expresaran en los comentarios.

El momento se vuelve más hilarante debido a que el perrito en cuestión mira fijamente a la cámara y con su mirada parece estar pidiendo un poco de ayuda a quien está grabando.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios continuaron bromeando acerca de este momento.

“La mirada de las mil agujas”, “El perro: “si no miro no duele””, “Sus ojos”, “Su carita tan inocente, qué lindo cachorro”, “Yo cuando me vacunan”, “Adoptado pero a qué costo”, “Eso debió doler”, “Cara de caricatura”, fueron algunos de los comentarios que protagonizaron el video.