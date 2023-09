Perrito sonríe cada vez que le toman una foto y se hace viral

Perrito sonríe para la foto. Foto: @dano2137

En Unotv.com te contamos sobre un perrito que sonríe cada vez que le toman una foto y el video demostrándolo se hace viral.

Sin duda nuestras mascotas son seres adorables y muy simpáticos, desde perros que ayudan a sus dueños, hasta gatos que posan con los mejores looks, en este caso un pequeño lomito se ha vuelto viral por ser fotogénico.

En TikTok podemos ser testigos de distintas hazañas y momentos graciosos de las mascotas que servirán para hacer reír y quedarse para siempre en internet.

Algunos perros tienen personalidades agradables y al parecer unos son fotogénicos y se preocupan por salir bien en las fotografías.

Este es el caso de un perrito que fue grabado mientras sonreía ante la cámara de su dueña, el video fue subido a la cuenta de TikTok de @dano2137, que se dedica a postear todo lo relacionado con videos de mascotas.

El video cuenta con 1.4 millones de reproducciones, más de 187 mil likes y cientos de comentarios de usuarios que están encantados con este adorable lomito.

En la descripción se puede leer “perrito sonríe cada vez que le sacan una foto”, mientras aparece el pequeño en el material.

El video de poco menos de 20 segundos muestra a una chica y a su perrito de raza pequeña con pelo negro con blanco que viste un sueter rosa con el que se ve muy cómodo.

La chica no para de reír mientras otra joven los graba y le pide que lo haga de nuevo, la protagonista del video acerca el teléfono al lomito y este procede a sonreír al ver que están a punto de tomarle una fotografía.

Las chicas no paran de reír y en el momento en el que la joven quita el celular el perrito deja de mostrar sus dientes, algo que les causa más asombro y risa.

Vuelven a demostrar que el perro quiere posar y sonreír y la joven termina en el suelo de la risa, a lo que el perrito comienza a ladrar mientras la que graba dice “Que no sonríe que te está gruñendo”, referente a la acción del perro de mostrar los dientes.

Los comentarios de los usuarios no pudieron faltar y muchos de ellos lo hicieron de manera cómica.

“Qué lindo tu nahual”, “El perrito: Saca la foto pues”, “Es una personita reencarnada, si”, “No sonríe, se enoja”, “Tenía un Pitbull que hacía eso pero daba miedo”, “Si me echa esa sonrisa me daría mucho miedo”, “Quiero uno de esos”, fueron algunos de los comentarios.

La Universidad Nacional Autónoma de México compartió hace tiempo datos interesantes ante la interrogante sobre si los perros pueden sonreír, y destacó varias cosas, como los comportamientos que tienen los lomitos, una de ellas la inquietante respuesta sobre si los canes pueden, o no, producir una sonrisa.

La UNAM resalta la opinión de Juliane Kaminski, una docente asociada de psicología comparada en la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido, que estudia la cognición de lomitos, y responde sobre la posibilidad de una sonrisa proveniente de los canes.

Así que, si los perros pueden sonreír o no, para Kaminski no es posible, pues una expresión de boca ancha de tu lomito no quiere decir precisamente que te esté sonriendo. Pero algo está claro, son los únicos animales que conocemos que pueden seguir y comprender con éxito los gestos humanos.