Perritos juegan a las escondidillas. Foto: Getty Images

En Unotv.com te compartiremos un video en el que perritos juegan a las escondidillas con su humano, mira la tierna imagen.

Las redes sociales están llenas de momentos especiales protagonizados por animales, muchos de ellos haciendo hazañas poco vistas en las mascotas.

Los videos en TikTok cuentan con miles de reproducciones y comentarios de usuarios amantes de los animales que se identifican con sus perros o que quieren que los suyos sean así.

Este es el caso de un video de la usuaria @nini_murillo23 que captó como sus cuatro perros juegan con un niño a las escondidillas, el clásico juego en el que una persona cuenta hasta cierto número mientras otros participantes se esconden.

El video de tan solo un minuto tiene una descripción que señala la ternura que le ocasionó la escena. “Hermosos me los como a besos”, seguido de emojis de besos mientras la escena transcurre.

El video cuenta con casi un millón de reproducciones, 600 mil likes y miles de comentarios que destacan lo hecho por los animales y la ternura que les causó.

En el video se puede ver cómo el niño cuenta mientras los perros se van corriendo por la casa para esconderse.

La usuaria registra este juego y los busca junto con el niño, el primero al que encuentran es un perro de raza pequeña que estaba escondido entre los cojines de una cama, quien al ser descubierto se queda donde estaba.

Otro perro que encuentran estaba escondido en un clóset y el otro debajo de la cama esperando no ser visto, esto ocurre mientras un pequeño animal aparece y quiere robar protagonismo a la cámara.

El perro más grande es encontrado detrás de la cama, por lo que el niño grita al encontrarse, mientras que los perros se preparan para jugar de nuevo.

El video tiene como fondo la canción de “Yo soy tu amigo fiel”, que es famosa por aparecer en la cinta Toy Story y que se asocia con la verdadera amistad, algo que sin duda representan estos perros.

Los comentarios no se pudieron hacer esperar y muchos de ellos están llenos de humor:

“Cómo le hacen para entrenarlos, mi perro solo sabe ladrarle a la gente y querer morder”, “Yo jugaba con mi perrita a las escondidas, siempre se escondía dentro del clóset, un día no la encontré y me asusté”, “Qué inteligentes, mi perro come papel higiénico”, “Estas son las cosas por las que todavía vale la pena esta vida”, fueron algunos de los comentarios más destacados.