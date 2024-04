Perritos se refrescan ante el calor aprovechando que una pipa riega el pasto

Perritos se refrescan ante el calor. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre un video de unos perritos que se refrescan ante el calor aprovechando que una pipa riega el pasto, mira las imágenes.

Las redes sociales están llenas de videos sorprendentes y de todo tipo, pero algo que siempre existe son los clips de mascotas realizando hazañas y situaciones chuscas que pueden sacar más de una sonrisa.

Especialmente los perros, quienes se llevan las palmas y los videos al aparecer en estas situaciones llenas de comedia, como es el caso de estos perritos que por el calor aprovechan el agua de una pipa.

En redes sociales como Instagram se pueden disfrutar de estos videos que cuentan con miles de comentarios y corazones por la ternura y asombro que causan.

Recientemente un video en Instagram se hizo viral y cuenta con más de 23 mil likes y cientos de comentarios de personas que reaccionaron ante lo hecho por los perritos.

El video es protagonizado por cuatro perros aparentemente en situación de calle y es grabado por un conductor que se percató de los hechos.

Una pipa de agua estaba regando el pasto del camellón de una avenida, por lo que los perros se dan cuenta y comenzaron a ir tras la manguera para poder refrescarse del calor o aprovechar y tomar un poco.

El video fue del agrado de las personas debido a que se puede ver una actitud juguetona por parte de los perros, quienes no desaprovecharon la oportunidad.

El clip dura pocos segundos pero se puede ver a estos animales jugando y mostrándose felices ante lo que el hombre con la manguera hacía.

Este video hizo que los usuarios reaccionaran y dejaran un comentario relacionado, mostrando ternura y lo bien que los hizo sentir le video.

“Qué alegría me dio ver este video, aún creo en la humanidad”, “Amo al ver que les echó agua”, “Tan bellos y tan inocentes, no sé cómo hay personas que les hacen daño”, “Qué felicidad para ellos”, “Hombre de enorme valor”, “Me gustó ver el video con final feliz”, “Qué lindura”, “Hay uno al que no le gusta el agua”; “Qué felicidad verlos así”, fueron algunos de los comentarios destacados.