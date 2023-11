Perro atiende accidentalmente entrevista para un noticiero, no pararás de reír

Perro atiende entrevista para noticiero por accidente. Foto: @miriamserrano09

En Unotv.com te contamos sobre un perro que atiende accidentalmente una entrevista para un noticiero, no podrás parar de reír.

Las redes sociales nos han regalado buenos momentos llenos de risa protagonizados por personajes que han pasado a la historia.

Además TikTok ha sido importante para presentar algunos de estos videos y muchos de ellos son protagonizados por mascotas, desde perros, loros o gatos que sorprenden y sacan más de una carcajada.

Perro atiende por accidente entrevista para noticiero

El video fue sacado de un noticiero de Estados Unidos, pero fue subido por la cuenta de la usuaria @miriamserrano09 y ya cuenta con 8 millones de reproducciones, 1.3 millones de likes y miles de comentarios de este gracioso momento.

El material dura 22 segundos y se puede leer en la descripción “este perro accidentalmente atiende la entrevista” y se puede ver cómo un presentador espera entrevistar a una persona, pero se sorprende al ver a un perro golden retriever.

El presentador no puede parar de reír al ver la escena de un lomito inmóvil que ve fijamente a la cámara, para después sacar la lengua.

El entrevistador pierde la postura ya que no esperaba encontrarse con el perro, la risa no paraba y el perro seguía en la toma sin ninguna explicación.

El presentador mientras reía dijo “mira a ese perro”, mientras seguía carcajeándose ante el hecho inusual que no se esperaba en cadena nacional.

El video destaca por la escena y la reacción del presentador que con su risa contagia a todos los que lo ven, además de que el perro no deja de mirar a la cámara.

Los comentarios de los usuarios no pudieron faltar y reaccionaron con más humor.

“El perrito: Mi primera chamba”, “El perro: vas a preguntar algo o no? tengo cosas qué hacer”, “El perro: cuando termines de reír arrancamos con la entrevista”, “El firulais: dígame señor locutor no me haga perder mi tiempo que tengo que cuidar la casa y usted riéndose”, “Como que es más profesional el perrito”, “Me encanta la seriedad con la que el perrito espera a que le hagan las preguntas”, fueron los comentarios más destacados.