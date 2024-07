Perro llora porque piensa que su amigo está muerto y solo está anestesiado 

Perro llora por su amigo anestesiado. Foto; ChatGPT

En Unotv.com te contaremos sobre el perro que llora porque piensa que su amigo está muerto, pero solo está anestesiado, mira el video.

Los perros son animales muy fieles y que siempre estarán con las personas, es por eso que dicen que son los mejores amigos del hombre, pero una serie de videos demuestran que esto igual aplica entre perros.

Los perros suelen llevarse bien con otros canes, logrando tener una amistad o hermandad que traspasa fronteras, incluso algunos han protagonizado momentos muy tristes como los de estos dos mejores amigos.

Hay un video que se comenzó a viralizar en el que un perro llora por su amigo pensando que ha muerto, pero lo que no sabe es que está anestesiado y no ha podido despertar.

Este video resulta triste ya que de verdad el lomito está preocupado por su amigo de juegos y con el que comparte más que un techo, ya que se volvieron inseparables, su reacción lo demuestra.

El video se puede ver en distintas plataformas, algunas cuentas virales lo subieron, una de ellas MAYUS en TikTok que se dedica a subir videos destacados y virales de todo tipo, además de los que comparte de animales.

En este caso, de acuerdo con medios brasileños, los dos perros atacaron un puercoespín, por lo que estaban llenos de púas en la boca, como era Navidad los dueños querían llevarlos al veterinario y parecía que todos estaban cerrados.

Los perros son originarios de Camaquã, Brasil y al final sus dueños lograron encontrar uno abierto, quien anestesió a los dos perros y les quitó las pues, pero la anestesia del pastor alemán que se ve en el video llorando pasó primero; el perro de nombre Stent pensó que su amigo había muerto porque no reaccionaba, es por eso que se arrastra y le llora en el lomo, ya que no puede creer que eso le haya sucedido.

Los comentarios en TikTok no pudieron faltar y muchos se preocuparon por el perro que no despertaba y su amigo que no paraba de llorar.

“Aw, eso es tan triste”, “Pobre criatura, qué ha pasado?”, “necesitó ver el vídeo en donde despierta. ver esa felicidad de él, cuánto amor”, “Enseñen cuando despierta”, “Y por qué no lo dejan tranquilo y a su lado hasta que despierte su amiguito?”, “A veces deberíamos ser más perros que humanos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.