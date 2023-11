Perro finge no conocer a su dueña para quedarse más tiempo en el parque

No te puedes perder los comentarios. Foto: TikTok /@oso.the.golden

El video de un perro que finge no conocer a su dueña para quedarse más tiempo en el parque se ha hecho viral en las redes sociales, donde los comentarios han sido la parte más divertida de todo este embrollo.

¿Quieres que te contemos más sobre el peludo que no quería que el paseo no se terminara? En Unotv.com te contaremos los detalles.

Oso, el perro que finge no conocer a su dueña

Oso es en nombre del perro que finge no conocer a su dueña para quedarse más tiempo en el parque; se trata de un Golden retriever que es tan carismático que sus humanos decidieron abrirle una cuenta de TikTok en la que graban todas sus aventuras en casa y en el parque.

El travieso lomito, que ama bañarse, cuenta con 540 mil seguidores, quienes adoran verlo en acción y hacer comentarios cómicos de sus ocurrencias.

El video donde el perro que finge no conocer a su dueña para quedarse más tiempo en el parque ha sido uno de los más exitosos, pues su humana le hablaba para que Oso fuera a la camioneta y se retiraran, pero en lugar de ser obediente, el can decidió refugiarse con una señora y su hija, quienes se encontraban a la sombra de un árbol.

Ante los gritos de su mamá, el Golden retriever decidió hacerse el sordo y permanecer acostado junto a sus nuevas amigas.

La grabación, por sí sola, es una joya, pero los comentarios le añadieron más diversión a la situación:

“Oso: quién será la que está hablando”, “Oso: hice la autoadopción”, “Obediencia es su segundo nombre”, “Oso: ¿por qué me habla esa mujer? ¿Qué no ve que ya tengo familia?”, “Oso: Niña, creo que te hablan”, “Prefiere buscarse otra familia que irse del parque”, “Ponle el audio de: Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia”.