Perros Corgi participan en un desfile temático de Star Wars en Moscú

Perros Corgi protagonizan desfile de Star Wars en Rusia. Foto: Reuters

Los fans celebran el día de Star Wars con un sinfín de actividades, y en el marco de la próxima celebración, en Rusia ¡se volaron la barda! Unos perros corgi protagonizaron un desfile de Star Wars, en compañía de sus amigos humanos, evento que todo amante de la saga sin duda va adorar, pues lo hicieron con disfraces de algunos de los personajes icónicos.

¿Dónde fue el desfile de perros corgi de Star Wars?

Los perros corgi, junto a sus dueños, asistieron a un desfile de Star Wars en Moscú, Rusia, específicamente a una exposición conmemorativa y aliciente a las películas que han marcado a generaciones durante varios años.

Humanos y perros convivieron en desfile de Star Wars en Moscú. Foto: Reuters

El pasado domingo 28 de abril, los lomitos llevaron sus mejores prendas de caracterización, pues no era la primera vez que se llevaba a cabo el evento, en años anteriores ya es una costumbre su realización.

De esta manera, el desfile de Star Wars en Rusia abrió sus puertas al público en general, al promocionar la exposición denominada “En una galaxia muy, muy lejana”, a la cual varias personas se dejaron ver con sus bellas mascotas, convirtiéndose en un acto de compañerismo entre humanos y perritos.

“La fuerza” estuvo bien representada con los canes. Foto: Reuters

Los vigilantes de la seguridad también se disfrazaron y lo hicieron como Stormtroopers (personajes icónicos que vienen siendo soldados imperiales, dentro del universo de la saga).

¿De qué se disfrazaron los perros en el desfile de Star Wars?

Princesa Leia

Perrito con atuendo y peinado de la Princesa Leia. Foto: Reuters

Maestro Yoda

Un lomito caracterizado como el Maestro Yoda. Foto: Reuters

BB-8

No podía faltar BB-8, uno de los recientes consentidos de la saga. Foto: Reuters

Túnica jedi

La túnica jedi no podía faltar en el evento de Star Wars. Foto: Reuters

Darth Vader

“El lado oscuro” estuvo presente con el lomito Darth Vader. Foto: Reuters

¿Cuándo es el Día de Star Wars?

El desfile de perros corgi, así como te mencionamos antes, sirve como paso previo a la celebración del Día de Star Wars, el cual se celebra el 4 de mayo, también conocido como “May the 4th be with you”.

¿Qué significa “May the 4th be with you”?

Medios de comunicación, como la cadena CNN destacan que el origen de la frase “May the 4th be with you” que se usa por el Día de Star Wars, se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido. Esta versión sería apoyada por Lucasfilms.

¿Cuáles son las características y cuidados de los perros corgi?

Si viste el desfile de Star Wars con perros corgi, y estos lomitos te conquistaron, aquí te compartimos algunos datos importantes que debes saber sobre esta raza, por si deseas tener un “amiguito” de estos en tu hogar:

El Corgi Galés de Pembroke es un perro pequeño y pero robusto

Tiene una cara que recuerda a la de un zorro

Su pelaje es liso y de longitud media; puede presentarse en color rojo, arena, canela, negro y marrón, con o sin manchas blancas

Los perros adultos de esta raza miden entre 25 y 30 centímetros

Los machos pesan entre 10 y 12 kilos; mientras que las hembras de 9 a 11 kilos

Su personalidad es activa, pero obediente; suele ser algo intrépido y sociable, además es muy fiel hacia su familia, por lo que es ideal para el hogar

En cuanto a salud, puede sufrir trastornos oculares hereditarios y displasia de cadera, por lo que es importante un examen de la cadera y de los ojos antes de dedicar al perro a la crianza

En cuanto al ejercicio, aunque tenga unas patitas muy cortas, este lomito necesita al menos una hora diaria de actividad

En su aseo, su pelaje necesita muy pocos cuidados, solo hay que cepillarlo para retirar el pelo muerto