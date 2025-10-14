Perros de terapia transforman la experiencia hospitalaria con el programa “Juntos es Mejor”

GENERANDO AUDIO...

Perros de terapia ayudan a pacientes. Foto: A. Flores / Uno TV

El camino hacia la recuperación de un paciente suele asociarse a fármacos, procedimientos y tecnología médica de punta, sin embargo, en el Centro Médico ABC, un elemento inesperado se ha convertido en parte esencial del tratamiento, se trata de la compañía de un perro.

Con el programa de Purina “Juntos es Mejor”, implementado en el Campus Observatorio en alianza con Nestlé Purina México y el Centro de Actividades y Terapias Asistidas con Caninos (CENATAC), la institución se convirtió en el primer hospital privado en México en integrar perros de intervenciones como parte de la atención clínica.

El objetivo de este programa es claro, generar beneficios emocionales y terapéuticos en pacientes pediátricos y adultos que enfrentan largas estancias o procedimientos complejos.

Evidencia científica detrás de cada ladrido

La iniciativa está respaldada por estudios internacionales, de acuerdo con la Universidad de la Salud de Indiana, en Estados Unidos, la terapia con perros se asocia con la liberación de oxitocina, hormona vinculada al bienestar emocional, esto motiva a los niños a participar más en sus tratamientos, favorece el autocuidado y ayuda en el control del dolor.

La doctora Diana Hermelinda Martínez Castañeda, jefa de Vinculación del Centro Médico ABC, destacó los avances logrados con dicho programa

“Más allá de los estudios internacionales que certifican los beneficios que las mascotas transmiten a los pacientes, durante el tiempo que se ha tenido esta práctica en la institución el cuerpo médico observa una mejora en la adherencia a los tratamientos, la disminución del dolor en pacientes oncológicos pediátricos y una reducción del estrés y la ansiedad ante procedimientos ambulatorios como los odontológicos o de terapia física. También hemos visto avances en comunicación y socialización en pacientes con trastornos del neurodesarrollo”.

Terapias personalizadas según cada paciente

El programa no se limita a visitas generales, cada sesión se diseña con un objetivo clínico específico y el perfil del perro se selecciona según el área de intervención.

En odontología pediátrica, por ejemplo, se eligen canes tranquilos para ayudar a los niños a controlar nervios y movimientos durante procedimientos; en contraste, pacientes en terapia física pueden trabajar con perros enérgicos que incentivan la movilidad y acompañan en ejercicios de rehabilitación.

Las sesiones están conformadas por un binomio canino, entrenado en adiestramiento especializado, y una psicoterapeuta que da seguimiento al objetivo terapéutico de cada paciente.

Protagonistas del programa

Foto: A. Flores / Uno TV

Los verdaderos protagonistas de esta alianza son los perros de terapia, entre ellos se encuentran Hunter, Kendra, Leia, Merlina, Moira, Padme, Rufo, Samantha, Tesa, Manfred, Pickers y Cruz, además de los más jóvenes como Mora, que debutó este año en el hospital.

Cada uno, acompañado de su manejador, recorre las áreas de oncología pediátrica, odontopediatría, rehabilitación y hasta terapia intensiva, llevando alegría y tranquilidad a los pacientes y sus familias.

Más allá de la lista de nombres y razas, los perros construyen un vínculo día a día con los pacientes. Los niños no solo los acarician, también los esperan, los llaman por su nombre y los abrazan con entusiasmo en cada visita.

Esa respuesta espontánea reafirma lo que observa el cuerpo médico, los canes no sólo cumplen un objetivo clínico, también generan un espacio de confianza y calidez que difícilmente puede lograrse por otros medios.

Impacto en pacientes, familiares y personal clínico

Foto: A. Flores / Uno TV

La presencia de los perros no solo transforma la experiencia de los pacientes, sino también la de sus familias y del propio personal hospitalario.

“Se regula el estrés hospitalario, disminuye la ansiedad y la depresión, se motiva a los pacientes a realizar conductas de autocuidado y se crea un ambiente más humano y seguro en el hospital”, explicó la Dra. Martínez.

El beneficio alcanza a áreas de alta presión como la Unidad de Cuidados Intensivos, donde los profesionales de la salud también encuentran en los perros un apoyo emocional que les permite gestionar mejor el estrés y mantener el enfoque en brindar atención de calidad.

Testimonios de los pacientes y familiares

Entre los testimonios más emotivos estuvo el de Victoria, una pequeña paciente que habló con una sonrisa sobre lo que significan los perros en su recuperación:

“Me siento muy feliz de estar en el ABC porque los doctores son muy amables, las enfermeras muy amables y nos tratan muy bien a todos los niños. Y los perritos son muy bonitos, nos quieren mucho y hacen muy bien el trabajo. Me han ayudado a pasar las cosas que viví en otros hospitales”.

Victoria no solo habló de los médicos y de las enfermeras con cariño, también destacó el papel de los perros con la naturalidad de quien los siente parte del hospital.

Para ella, los canes no son visitantes ocasionales, sino compañeros de recuperación: “los perritos son muy bonitos, nos quieren mucho y hacen muy bien el trabajo”.

Su papá, Carlos, compartió cómo la presencia de los animales transformó la experiencia médica de su hija:

Carlos relató que su hija arrastraba un fuerte trauma por las experiencias médicas que había enfrentado en otros hospitales. Entre piquetes, medicamentos y miedos, su confianza se había quebrado. Sin embargo, la llegada de los perros cambió la rutina: “desde que está aquí, su día favorito es el martes. Ese es el día que ella espera”, dijo conmovido.

Para él, ver a Victoria ilusionada y tranquila frente a los procedimientos médicos es el mayor alivio, “ya no le tiene miedo a los hospitales y la veo feliz, que es lo que más me llena el corazón como papá”.

Durante la jornada también se escuchó el testimonio de una madre, quien comentó que los animales han facilitado que su hija reciba los procedimientos sin la resistencia ni el temor que antes le generaban, lo que refuerza la idea de que el impacto de los canes trasciende lo individual y beneficia a distintas familias.

El rol de Purina y el cuidado de los perros

La compañía garantiza la alimentación especializada y de primera calidad de los perros de intervención, además de apoyar con investigación y recursos para mantener óptimas condiciones de salud.

“La convivencia con mascotas puede transformar vidas, y con el programa Juntos es Mejor llevamos ese impacto a los pacientes del Centro Médico ABC y la Clínica BRIMEX”, señaló Paola Mendoza, directora de Marketing de Nestlé Purina México.

Por su parte, la doctora Vanessa Pallares Trujillo, fundadora y directora de CENATAC, subrayó que la evidencia científica respalda ampliamente estos beneficios:

“El contacto con un perro mejora el estado de ánimo, reduce la presión arterial y facilita que los pacientes estén más receptivos para aprender y recibir tratamiento. La presencia de un perro en el proceso terapéutico contribuye a que la experiencia sea mucho más placentera”.

CENATAC también garantiza el bienestar de los canes, los perros pasan por revisiones físicas periódicas para confirmar que disfrutan de su labor.

Si se detecta lo contrario, son retirados y reubicados en un hogar responsable, donde puedan disfrutar de una vida plena tras su servicio.

Un modelo pionero en México

Al integrar a los perros como parte del tratamiento clínico, el Centro Médico ABC se posiciona como un referente en el país, demostrando que la medicina también puede nutrirse de la empatía y la innovación.

Los resultados hasta ahora muestran que un par de patas peludas puede ser tan terapéutico como los fármacos más avanzados.

Y, como coinciden especialistas y familiares, los beneficios de estas intervenciones no solo se sienten en la recuperación física, sino también en la esperanza, la tranquilidad y la motivación de cada paciente.