Perros para dueños primerizos: estas razas son ideales y estas otras conviene evitar

Mejores razas de perros para dueños primerizos. Foro: Pexels

Adoptar un perro es una decisión que implica responsabilidad y no debería tomarse únicamente por moda o apariencia. Cada raza tiene características propias que pueden hacer más fácil la convivencia, especialmente para quienes se estrenan como dueños.

Así lo recuerda el perfil especializado en bienestar animal Bamboo Mascotas (@bamboomascotas), que a través de varios videos explica cuáles son las razas menos recomendables para principiantes y cuáles, en cambio, resultan más adecuadas para quienes buscan a su primer compañero de cuatro patas.

Razas más adecuadas para principiantes

En el lado opuesto, el experto señala algunas razas ideales para quienes adoptan perro por primera vez.

El Labrador Retriever encabeza la lista, es obediente, cariñoso, paciente y equilibrado, cualidades que lo convierten en un perro de compañía ejemplar, además de ser la raza más utilizada como perro de asistencia.

Foto: Shutterstock

El Cavalier King Charles es otra opción al ser un perro pequeño, sociable y afectuoso que se adapta con facilidad a la vida familiar, sin complicaciones de comportamiento.

Foto: Shutterstock

También se recomiendan los Galgos, animales tranquilos y sensibles que, a pesar de la creencia de que necesitan correr sin parar, se conforman con ejercicio moderado; además, son excelentes compañeros para espacios pequeños y suelen ser muy cariñosos.

Razas que no son recomendables para dueños primerizos

Entre las razas menos aptas para inexpertos destaca el Pastor Belga Malinois, un perro incansable que requiere un nivel de actividad y estimulación mental muy alto, algo que solo pueden ofrecer entrenadores o personas con experiencia en trabajo canino.

El Beagle, pese a su aspecto tierno, puede resultar un verdadero reto, debido a que es travieso, astuto y suele robar comida u objetos, lo que demanda muchísima paciencia.

Foto: Shutterstock

El Border Collie, famoso por su inteligencia, también aparece en la lista. Es hiperactivo, tiende a la ansiedad y necesita tanto ejercicio físico como retos mentales constantes; de lo contrario, puede desarrollar problemas de conducta.

Foto: Shutterstock

Otros perros mencionados son el Jack Russell, pequeño pero muy nervioso y destructor; el Husky Siberiano, que puede dañar muebles y requiere grandes dosis de ejercicio; y el Akita Inu, un animal fuerte, independiente y desconfiado, considerado raza potencialmente peligrosa en España, lo que conlleva obligaciones legales como el uso de bozal en espacios públicos.

La clave está en el estilo de vida del dueño

El especialista subraya que no existen razas “buenas” o “malas”, sino perros con necesidades muy distintas. Por eso, antes de adoptar, es fundamental evaluar el tiempo disponible, el espacio en casa y el estilo de vida.

Quienes busquen un primer perro deberían optar por razas adaptables y fáciles de manejar, evitando aquellas que demandan un alto grado de entrenamiento, energía y experiencia. Al final, la mejor elección siempre será aquella que encaje con la rutina del futuro dueño.