Petunia, la bulldog sin pelo que ganó el título del “Perro más feo del mundo 2025″

Petunia, el bulldog que ganó al perro más feo. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

Un bulldog inglés-francés sin pelo y de “alma gentil” se robó el show en la Feria del Condado de Sonoma, en Santa Rosa, California. Petunia, una perrita de dos años, fue coronada como la ganadora del concurso “El perro más feo del mundo 2025“, celebrado el 8 de agosto.

Acompañada por su dueña, Shannon Nyman, la pequeña conquistó al jurado y se llevó el premio mayor de 5 mil dólares, superando a otros 10 caninos con apariencias igual de singulares, entre ellos Little Prince Wonder, un crestado chino de ocho años, y Nezumi, un chihuahua de 13.

El triunfo le dará a Petunia más que dinero, pues su imagen aparecerá en una edición limitada de latas de “Mug Root Beer”, uno de los patrocinadores, y también tuvo una aparición especial en el programa TODAY el 11 de agosto.

“Creo que se siente genial. Le encanta toda la atención, todo el cariño, todas las caricias humanas”, dijo Nyman al programa matutino.

Su personalidad dulce contrasta con su peculiar aspecto, descrito por el corresponsal de NBC News, Gadi Schwartz, como “una mezcla entre Yoda, un hipopótamo y un murciélago”.

De un criadero a la fama

La historia de Petunia no siempre fue feliz, fue rescatada “del caos y el desorden de un criadero de traspatio” en Las Vegas y trasladada a Oregón por la organización Luvable Dog Rescue.

Ahí recibió la atención médica que necesitaba con urgencia, incluyendo su esterilización y una cirugía para corregir un paladar alargado que le dificultaba la respiración.

La falta de pelo de Petunia es consecuencia de las prácticas poco éticas de su criador original, pero eso no le ha impedido conquistar corazones, la perrita adora la compañía de otros perros, gatos y personas.

Un concurso con 50 años de historia

El Concurso del perro más feo del mundo se celebra desde hace casi cinco décadas y busca, según sus organizadores, “celebrar las imperfecciones que hacen que todos los perros sean especiales y únicos”.

Más que burlarse de su aspecto, el evento pretende reconocer el valor de la adopción y promover el cuidado de los animales. Muchos de los participantes provienen de refugios o fábricas de cachorros, y en esta pasarela, las lenguas colgantes, los dientes ausentes o los pelajes desordenados son insignias de orgullo.

En la edición de 2024, el ganador fue Wild Thang, un pequinés de ocho años con la lengua colgando debido a problemas dentales tras sobrevivir al moquillo de cachorro. Compitió durante cinco años antes de llevarse la corona.

Este 2025, Petunia toma el relevo con su “belleza única” y un mensaje claro: la verdadera hermosura está en la autenticidad.