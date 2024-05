¿Por qué los perros muerden todo cuando son cachorros? Te decimos cómo evitarlo

Ve qué razas son más propensas a este comportamiento. Foto: Shutterstock

¿Te has preguntado por qué los perros muerden todo cuando son cachorros? Si has tenido un can desde el inicio de su vida, sabrás que pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza.

Para que entiendas parte de su naturaleza y de su comportamiento, en Unotv.com te explicaremos cómo quitarle esa “fea costumbre”.

De acuerdo con Francisco Carbajal Merchant, académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los perros muerden todo cuando son cachorros porque es una actividad exploratoria que les ayuda a conocer el medio que los rodea.

Foto: Getty Images

En ocasiones, pueden mordisquear la puerta cuando se va su humano, y esto anuncia que están muy nerviosos por quedarse solos y que querían irse con su persona. A veces lo hacen por falta de actividad, incluso cuando tienen miedo o están estresados, por ejemplo, cuando hay lluvia y truenos se ponen ansiosos desde que ven que el clima cambia.

Incluso pasa cuando escuchan cohetes.

El experto en animales detalló que las primeras mordidas las dan a partir de la tercera semana de edad, durante su periodo de socialización, y juegan un poco más brusco con sus hermanos. La madre es la primera en controlar sus acciones porque entre ellos pueden producirse dolor.

Entre la semana 12 y la 14, son separados para llevarlos con su nueva familia; es en ese momento que la responsabilidad de su comportamiento pasa a manos de las personas que los adoptó o compró.

Los pequeños peludos querrán morder todo y quizá, el humano no sepa controlarlos; es posible que se enoje y los regañe o, por el contrario, le cause risa. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el periodo de socialización es el de mayor actividad exploratoria y marcará sus comportamientos cuando sean adultos.

Foto: Getty Images

“En ese momento tenemos que decidir todo lo que queremos que hagan de grandes, por eso debemos eliminar la mordida” Francisco Carbajal Merchant, académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM

Según el experto, basta con una palabra para educarlos, por ejemplo “no”, o “para”; en ese momento hay que retirarlos sin decir más nada.

¿La naturaleza tiene algo que ver con su conducta?

El catedrático explicó que existen alrededor de 465 razas que, dependiendo de sus características y comportamientos, pueden ser reincidentes en este tipo de comportamientos.

“No es que quieran destruir todo, sino que es parte de la conducta heredada de sus ancestros, que son los lobos. Los peludos evolucionaron hasta que llegaron a ser lo que hoy conocemos. El humano manipuló sus características, por lo que existen tantas razas” Francisco Carbajal Merchant, académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM

Foto: Getty Images

Añadió que hay algunas razas que fueron diseñadas para ciertas funciones específicas y su genéticamente ya tienen una actividad muy alta, como las que fueron producidos para guardia, protección, e incluso salvamento en los terremotos.

Por eso es importante que desde pequeños se les enseñe a que no deben soltar mordidas a diestra y siniestra.

El profesor declaró que hay razas que son más dóciles, como los pitbull, que tienen una carga de actividad más baja y son más tranquilos.

¿Qué hago para que mi perro deje de morder todo?

Francisco Carbajal recomienda proporcionarles distintos juguetes con el fin de que no se aburran. Dales dos cada semana y velos cambiando hasta regresar a los del principio

“Le dará alegría que su humano le aviente el juguete y regresárselo; además, es importante que siempre que haga algo positivo hablarle con un tono de voz suave y decirle que lo hizo bien para que lo asocie a una acción agradable. Querrá repetirlo muchas veces para tener ese contacto” Francisco Carbajal Merchant, académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM

Foto: Getty Images

Se recomienda que sus juguetes no estén relacionados con objetos del hogar como zapatos, calcetines, toallas, porque podrían confundirse al decidir con qué sí y con qué no pueden morder.

“Si llegan a recaer, hay ser claros porque a veces los regañamos y nos da risa. Tampoco debemos utilizar asociaciones negativas que sean muy marcadas, porque le podemos generar una especie de miedo o fobia; se llama redirigir la conducta” Francisco Carbajal Merchant, académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM

Otra acción que será de mucha ayuda es que, cuando tengan todas sus vacunas, sacarlos a pasear a parques para que puedan socializar con otros animales y personas.

Si conviven con niños debe de haber siempre un adulto vigilándolos porque, al soltar una mordida, podría interpretarse como una agresión, y en realidad solo están en una fase de exploración.

Foto: Getty Images

Las personas suelen elegir razas pequeñas para los pequeños del hogar, como los chihuahueños, yorkshire o cocker, pero hay perros que están diseñados para morder, como el retriever, que no son recomendados para familias con niños.

“Antes de comprar un animal de compañía, investiga la raza, su temperamento, la actividad que puede llegar a realizar y su carácter” Francisco Carbajal Merchant, académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM

Además de la educación que reciben en casa, pueden realizar varias acciones como llevarlos a las escuelas de adiestramiento, donde reforzarán la socialización y se acostumbrarán a otros animales y personas.