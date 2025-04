¿Por qué los perros orinan las llantas de los autos? Explicación y solución

GENERANDO AUDIO...

La razón por la que los perros orinan las llantas. Foto: Shutterstock

Si tienes un perro, es probable que más de una vez lo hayas visto cerca a un auto, olfatear con insistencia y, sin pensarlo dos veces, levantar la pata para marcar territorio. ¿Pero por qué las llantas? ¿Qué tienen de especial en comparación con otros objetos? En Unotv.com te contamos las razones detrás de esta curiosa costumbre y qué puedes hacer si quieres evitar que tu perro lo haga.

¿Por qué los perros orinan las llantas de los autos?

Este acto puede ser un poco desesperante tanto para los dueños de los perros como de los autos, pero este comportamiento es tan común que parece parte del instinto canino, los lomitos orinan las llantas de los autos para comunicarse con otros perros y dejar constancia de su visita.

El sitio Dogster, que se enfoca en el comportamiento de los perros y cuya información es aprobada por médicos veterinarios, da más detalles y explicaciones de esto.

El olfato y el instinto de marcaje en los perros

Los perros orinan para comunicarse. Foto: Shutterstock

Es sabido que los perros marcan su territorio como una manera fundamental de comunicarse con sus compañeros caninos, es por eso que cuando un perro nota que otro ha orinado en su lugar, no se resiste y quiere dejar su orina también.

El perro aprovecha la oportunidad que tiene para dejar su olor, mismo que le transmite mucha información a otros perros, por ejemplo saber si una hembra está en celo, si un macho está castrado, sano o ansioso.

Los olores son fundamentales para los perros, por lo que es probable que orinen en lugares específicos durante su paseo, uno de estos son las llantas de carros específicos y que se vuelva en una rutina casi diaria.

¿Qué hace que las llantas sean tan atractivas para ellos?

Una de las razones por las que los perros orinan las llantas de los autos es porque los perros prefieren orinar objetos verticales, y estos objetos tienen la altura ideal para ser orinadas.

Los lomitos suelen orinar postes y objetos verticales porque pueden hacerlo a la altura del hocico de otros; este acto comunica además la altura del perro.

Los perros grandes y de patas largas pueden encontrar más cómodo orinar en troncos de árboles antes que en un neumático, ya que puede ser muy bajo para él.

Pero en general las llantas tienen la altura perfecta para que los perros medianos y pequeños hagan sus necesidades y dejen huella tras oler información de los perros que orinaron antes ahí.

Las llantas retienen también el olor a orina durante más tiempo que un charco en el piso o en el pasto.

Otra razón por la que los perros sienten atracción por las llantas es por su intenso olor a goma, un material que absorbe más olores, por lo que si orinan en ellas dejará un rastro fragante para que los perros hagan lo mismo.

Un remedio casero que te puede ayudar a que los perros no orinen las llantas tiene que ver con un aroma fuerte y es que por su olfato desarrollado y sensible, lo único que necesitas es colocar algo no tóxico que los aleje.

Para esto necesitas: glicerina, medio limón y ungüento de menta y eucalipto.