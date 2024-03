Cuidado con las picaduras de abeja en perros. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos qué hacer si a tu perro lo pica una abeja, checa todos los detalles.

La seguridad de los animales debe ser tomada en serio por los dueños de perros y gatos, por lo que lo ideal es evitar que cosas malas le sucedan, aunque a veces hay situaciones que se salen de las manos.

Puede ser común que los perros sufran picaduras de abejas, por lo que puede surgir incertidumbre sobre lo que se tiene que hacer.

¿Qué hacer si a tu perro lo pica una abeja?

Foto: Getty Images

La mayoría de las veces si una abeja pica a tu perro lo que puede pasar es que termine con la zona hinchada y un poco de dolor e irritación sobre la picadura, pero normalmente los síntomas deberían desaparecer en poco tiempo.

El Hospital Veterinario de Asturias recomienda que de ser posible intenta retirar el aguijón con cuidado de no lastimarlo en el proceso. No intentes apretar ni lastimes para no prolongar la irritación.

Al hacerlo pon un paño de agua fría sobre la picadura para reducir la hinchazón, o puedes colocar hielo para aliviar la zona de la herida.

Puede que el perro esté asustado, por lo que puedes ayudarlo a calmarse y relajarse mientras lo atiendes, procura prestar atención a sus síntomas para que no se complique la herida.

Pero las mascotas que son alérgicas pueden provocar a tu perro reacciones graves. Para saber si a tu perrito le ha picado una abeja y es alérgico debes estar atento a las siguientes señales:

Si tiene vómito

Dificultad para respirar o tiene taquicardia

Puede tener las encías pálidas

Diarrea

Hinchazón excesiva de la zona afectada o propagación de la misma hacia otras áreas del cuerpo

Otra complicación se puede dar si el perro come o lo pica la abeja en el hocico, esto porque las mucosas y fauces son mucho más sensibles que la piel exterior, por lo que pueden producirse complicaciones.

Podría inflamarse su mucosa y tener problemas de asfixia o disnea, además de una debilidad física y pérdida del conocimiento.

Si observas algunos de estos síntomas en tu perro deberás de acudir inmediatamente con tu veterinario.

Perros picados por abejas

En redes sociales se viralizaron algunas imágenes y publicaciones en las que aparecen perros picados por abejas, que a pesar de ser algo doloroso, cuiando no representa un peligro para el animal, ha tenido una reacción cómica por parte de los usuarios y dueños que suben las fotografías.

Ver más Les dejo unas fotos de perros picados por abejas pic.twitter.com/zPuETvvZA3 — Agus (@AgusDouek) March 10, 2019 Los lomitos tienden a hincharse de la cara debido a la picadura y cuando no pasa de eso, se pueden notar graciosos y hasta adorables, aunque deberás tomar en cuenta acudir con un veterinario en todo momento.