Señales de que tu perro tiene frío y necesita un suéter

Señales de que tu perro necesita un suéter. Foto: Getty Images

Cuando bajan las temperaturas, muchas personas sacan sus chamarras y bufandas, pero olvidan que sus mascotas también pueden estar sufriendo el frío. Aunque algunos perros parecen más resistentes por su pelaje, no todos tienen la misma capacidad para mantenerse calientes, y en ciertos casos, un abrigo es una necesidad.

Veterinarios advierten que factores como la raza, el tamaño, la edad y el estado de salud influyen directamente en la tolerancia al frío. Por eso, es importante saber identificar si tu perro realmente necesita protección extra durante la temporada de frío.

¿Todos los perros necesitan suéter?

No necesariamente todos los perros necesitan suéter, de acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA), las mascotas más pequeñas, de pelaje corto, muy jóvenes, mayores o con condiciones médicas pueden requerir ropa protectora como suéteres o abrigos en invierno.

Por su parte, la VCA Animal Hospitals señala que las razas de perros sin subcapa de pelo, como los galgos o dobermans, son más vulnerables al frío y pueden beneficiarse de un abrigo durante los paseos.

Señales de que tu perro tiene frío

La ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) enumera varios comportamientos que podrían indicar que tu perro está sintiendo frío:

Temblores

Lentitud al caminar o renuencia a salir

Búsqueda constante de calor

Llanto, gemidos o señales de incomodidad

Si notas alguno de estos síntomas, es recomendable reducir el tiempo al aire libre o colocarle una prenda térmica adecuada.

¿Qué tipo de abrigo debe usar?

El abrigo ideal debe cubrir desde el cuello hasta la base de la cola, sin restringir el movimiento. Debe ser ligero, térmico y, si es posible, resistente al agua para proteger del viento y la humedad, evita prendas con botones o adornos sueltos.

¿Cuándo no es necesario?

Perros con pelaje grueso o doble capa, como huskies, malamutes o pastores del Cáucaso, están mejor adaptados al frío. Sin embargo, incluso ellos pueden sufrir si las temperaturas son extremas o si se quedan mucho tiempo al aire libre.

Recuerda que siempre es importante consultar con tu veterinario si tienes dudas, cada perro es diferente, y observar su comportamiento es clave. Más vale prevenir que lamentar: un abrigo adecuado puede evitar desde incomodidad hasta problemas de salud graves, como la hipotermia.