Tips para pasear a tu perro bajo la lluvia de forma segura

Tips para pasear a tu perro con lluvia. Foto: Shutterstock

Los días lluviosos pueden convertirse en un verdadero reto para quienes tienen mascotas, el mal clima no solo afecta la rutina de las personas, también interrumpe los paseos de los perros, que son fundamentales para su bienestar físico y emocional.

Aunque la tentación de no sacarlos es grande, lo cierto es que suspender por completo sus salidas puede generar estrés, ansiedad e incluso problemas de comportamiento, por eso, lo mejor es aprender a adaptar los paseos a las condiciones del clima.

¿Cómo pasear a tu perro a pesar de los días lluviosos?

De acuerdo con el Hospital Veterinario K-Lev, la primera recomendación es elegir el momento adecuado, si la lluvia es intensa o hay tormenta eléctrica, lo más recomendable es esperar a que se calme.

En cambio, si el aguacero baja de intensidad o se trata de una llovizna ligera, es posible salir a dar un paseo breve y seguro, esta decisión no solo protege la salud del perro, también reduce el riesgo de accidentes en calles resbalosas o encharcadas.

Consejos para pasear a tu perro en días lluviosos

Además de elegir bien el momento, existen otras recomendaciones que pueden marcar la diferencia al sacar a tu perro durante la temporada de lluvias:

Ropa impermeable para mascotas: hoy en día hay en el mercado impermeables y capas diseñadas especialmente para perros, estas prendas son útiles para evitar que se mojen en exceso, lo que ayuda a prevenir resfriados y molestias, sobre todo en razas pequeñas o de pelo corto.

Protección de las patas: el contacto constante con agua y lodo puede irritar las almohadillas, pero para prevenirlo, puedes aplicar ceras protectoras o utilizar botitas impermeables, que también reducen la exposición a suciedad y bacterias presentes en los charcos.

Paseos más cortos pero frecuentes: no es necesario realizar caminatas largas en días de lluvia, en su lugar, opta por salidas rápidas varias veces al día. Esto le permitirá a tu perro hacer ejercicio y sus necesidades sin pasar demasiado tiempo en la intemperie.

Secado adecuado al regresar: al volver a casa, seca con una toalla el pelaje de tu perro, las patas y el área entre los dedos, así evitas irritaciones en la piel y posibles resfriados; en las razas de pelo largo, también es recomendable cepillarlo después para evitar enredos.

Elige rutas seguras: procura caminar en calles con buen drenaje y evita zonas encharcadas o con barro excesivo, esto no solo facilita el paseo, también previene caídas y suciedad innecesaria.

¿Por qué debes sacar a pasear a tu perro?

Los paseos son esenciales para mantener a tu perro sano y feliz, incluso en días lluviosos, cancelarlos de manera definitiva no es la mejor opción, ya que los animales necesitan liberar energía, socializar y mantener su rutina diaria.

Con un poco de planeación y los accesorios adecuados, es posible convertir estas caminatas en una experiencia segura y agradable.

La clave está en adaptar las salidas a las condiciones climáticas y priorizar la seguridad y comodidad de tu compañero de cuatro patas, con estas medidas, la lluvia dejará de ser un obstáculo y se transformará en una oportunidad para fortalecer el vínculo con tu mascota mientras cuidas de su salud.