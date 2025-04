GENERANDO AUDIO...

Conoce las frases favoritas de los perros, según estudio. Foto: Getty

¡“Doglovers”, esto les interesa! Un estudio revela las frases favoritas de los perros, para que la relación con ellos sea aún más gratificante. Para muchas personas, los animales de compañía representan más que una mascota, incluso los ponen a la par de un familiar o un amigo.

Unos expertos de la empresa OnBuy hicieron un estudio para saber qué palabras o frases emocionan más a los lomitos. Para eso, entrevistaron a 4 mil 389 dueños de perros en Reino Unido y analizaron cómo reaccionaban sus mascotas.

¿Cuáles son las frases que más le gustan a los lomitos?

Lo que encontraron fue que, cuando juntamos 2 o 3 palabras, los perritos se emocionan muchísimo más. Estas son las frases que les subieron más el ritmo cardíaco:

“¡Vamos a comer!”

“Busca tu juguete”

“Eres un buen chico o chica”

“Busca tu galleta, Scooby”

“(Decir su nombre) Carmela, ¿qué es eso?”

¿Qué palabras gustan en los perritos?

“Vamos” o “paseo”: causó el pico más alto de felicidad, con 156 latidos por minuto

“Cenar”, “comer” o “comida”: 152 latidos por minuto

“Tratar” (dar un premio): 151 latidos

“Consíguelo”: 150 latidos

“Buscar”: 147 latidos

“Juguete” o “Consigue tu juguete”: 144 latidos

“Buen chico” o “buena chica”: 139 latidos

“¿Qué es eso?”: 135 latidos

(Escuchar su nombre): 128 latidos

“Encuéntralo”: 124 latidos

“Galleta”: 119 latidos

De esta manera, si mezclas algunas de estas palabras, puedes crear frases que harán que tu perro te ame aún más.

Así que ya sabes, hablarle con cariño y usando las palabras que más ama, puede alegrarle el día a tu “peludito”. Comparte las frases favoritas de los perros con personas que creas les puede funcionar.

¿Cómo cuidar a tu perro como un verdadero crack?

Aliméntalo bien

Dale croquetas o comida buena, que sea especial para su edad (cachorro, adulto o viejito). Olvídate de darle cosas chatarra o alimentos peligrosos como chocolate, uvas o cebolla.

Sácalo a moverse

Sácalo a pasear al menos una vez al día. Juega con él: tírale la pelota, hazle juegos de olfato o enséñale trucos. Cada perrito tiene su nivel de energía, así que adapta el ejercicio según su raza.

Llévalo al veterinario

No es opcional: necesita chequeos al menos una vez al año. Ponle todas sus vacunas y desparasítalo a tiempo.

Mantén su higiene impecable

Báñalo cuando lo necesite (depende de su pelaje, no todos son iguales). Cepíllalo para que no se le hagan bolas de pelo. No olvides limpiar sus oídos, cortarle las uñas y revisar sus dientes.

Dále mucho amor y déjalo socializar

Hazle saber que lo quieres: juega, acarícialo, háblale bonito. Déjalo convivir con otros perros y personas para que no sea tímido o miedoso.

Enséñale reglas con cariño

Entrénalo con órdenes básicas como “sentado”, “ven” o “quieto”. Ponle límites claros, pero con respeto: nunca golpes, ni gritos.

Crea un hogar seguro

Dale un lugar cómodo donde dormir. Evita dejarlo mucho tiempo solo y protege la casa de cosas peligrosas como cables o productos tóxicos.