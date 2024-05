Vuelos para que perros y sus humanos viajen largas distancias con comodidad y estilo, la nueva propuesta de Bark Air

En Unotv.com te contaremos sobre la nueva aerolínea Bark Air que será exclusiva para perros y sus dueños, checa los detalles.

Viajar en avión con tu mascota puede no ser lo más cómodo, pero a partir de este mes de mayo eso puede cambiar con la nueva aerolínea Bark Air, que ofrecerá exclusivos vuelos en primera clase para perros y sus dueños.

La compañía especializada en productos para perros, Bark, se asoció con una empresa de alquiler de aviones y lanzaron Bark Air.

Por su parte, el cofundador y CEO de la aerolínea, Matt Meeker, habló del lanzamiento que es para perros de todos los tamaños y que es ideal para viajar largas distancias con “comodidad y estilo”.

Lo que se debe saber es que esta es una experiencia de primera clase para el perro y una de clase ejecutiva para las personas.

Las personas al frente del proyecto comentaron que a los perros se les trata bien y se les mima y llenan de cariños, además de que las almohadas y las mantas están cubiertas de feromonas que hacen que el perro se sienta más cómodo.

Por si fuera poco, también hay un menú para ellos, golosinas, además de un tratamiento de spa para que sea una experiencia de lujo.

Esta es una idea que tiene más de diez años y se le ocurrió a Matt, quien tiene un Gran Danés que suele no caber muy bien en las líneas aéreas comerciales, ni en bolsas de lona. Por lo que entonces no podía viajar con él largas distancias.

“Se me ocurrió que debería haber una línea aérea que atendiera a perros de su tamaño para viajar con su gente cómodamente, no en un petate, no en una bodega de carga, que lo traten como un miembro de la familia”,

contó el cofundador.