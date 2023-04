En Nuevo León, por ley, las mascotas pueden vivir en departamentos. Foto: Getty

Los perros y gatos con hogar, en Nuevo León, recibieron una buena noticia, pues ya se estableció que, por ley se hace obligatorio que dueños de departamentos dejen que inquilinos tengan mascotas, así se dio a conocer durante la noche del pasado martes 18 de abril.

¿Ya es legal que las mascotas habiten en departamentos en Nuevo León?

Sí. El Congreso de Nuevo León anunció la aprobación que permite que los departamentos en la entidad sean Pet Friendly, por ley. Esto se debe a que dio luz verde a las modificaciones de la fracción XIII, del artículo 45 de la Ley de Propiedad en Condominio, para permitir que lomitos y michis vivan con sus dueños en este tipo de edificaciones, propuesta que fue realizada por el diputado Raúl Lozano:

“Esta iniciativa busca que quienes tienen mascotas puedan convivir con ellos en los condominios, respetando las disposiciones en la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León y en los reglamentos internos que se generen entre los condóminos. Estoy seguro que, esta reforma ayudará no sólo a un mejor cuidado de los animales de compañía, sino también a fortalecer la cultura del cuidado de la fauna y flora de nuestro estado.” Diputado Raúl Lozano

Ver más APRUEBA CONGRESO QUE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE NUEVO LEÓN SEAN PETFRIENDLY POR LEY https://t.co/RMHIsZYgKb — Congreso Nuevo León (@CongresoNL) April 19, 2023

¿Qué dice la ley?

Así, gracias a esta modificación, la ley ahora señala:

“XIII.- Determinar, en su caso, las medidas y limitaciones para poseer animales tanto en las Unidades de Propiedad Privativa, como en las Áreas y Bienes de Uso Común.” Congreso de NL

De esta manera, Nuevo León hizo oficial y legal que las mascotas puedan vivir con sus dueños, respetando, claro está, los espacios que sean asignados (como los departamentos), pues dependiendo la infraestructura del sitio, hay algunos condominios que además cuentan con espacios verdes donde se puede tener a estos animales.

¿Qué pasa si los encargados no respetan la nueva modificación?

“En las Unidades de Propiedad Privativa no se podrá prohibir la tenencia o posesión de animales domésticos, que por sus características físicas no representen un riesgo a la integridad de las personas.” Congreso de NL

Así, Nuevo León establece que a los perros y gatos no se les puede negar su estancia con dueños que habitan en departamentos. Aunque, por otro lado, no se especificó si existe o habrá una sanción (administrativa o económica) para quienes no respeten la ley… ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que esta acción para mascotas se establezca igual en otros estados del país?