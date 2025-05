¿Por qué los perros rascan su cama antes de dormir?

GENERANDO AUDIO...

Es normal que los perros rasquen su cama antes de dormir. Foto: Pexels

Si alguna vez has visto a tu perro rascar su cama antes de dormir, no te preocupes: no está intentando destruirla. Este comportamiento es completamente normal y tiene raíces en los instintos heredados de sus ancestros salvajes.

Comportamiento de sus antecesores

Los perros descienden de lobos que, en la naturaleza, cavaban el suelo para crear un lugar cómodo y seguro donde descansar. Aunque ahora duerman en camas mullidas, ese impulso ancestral sigue presente, como lo menciona Science Focus de la BBC.

Instinto de anidar

Rascar o cavar antes de acostarse es una forma de “anidar”. Al hacerlo, los perros buscan crear un espacio acogedor y seguro, similar a cómo los lobos preparaban su lecho en la naturaleza.

Regulación de la temperatura

En la naturaleza, los perros cavaban para encontrar tierra más fresca en climas cálidos o para crear un refugio cálido en climas fríos. Este comportamiento persiste en los perros domésticos como una forma de regular su temperatura corporal.

Marcaje de territorio

Los perros tienen glándulas odoríferas en las patas. Al rascar su cama, liberan su olor, marcando su territorio y creando un ambiente familiar y seguro para descansar, según DogTime.

Comodidad y rutina

Rascar la cama también es una forma de acomodarla a su gusto, similar a cómo los humanos ajustamos nuestras almohadas antes de dormir. Este ritual les ayuda a relajarse y prepararse para el descanso.

¿Cuándo preocuparse?

Si tu perro rasca excesivamente su cama o muestra signos de ansiedad, podría ser indicativo de estrés o incomodidad. En estos casos, es recomendable consultar con un veterinario para descartar problemas de salud o conductuales.