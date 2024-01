¿Por qué sí adoptar un perro viejito?

Perro geriátrico: Sus rostros están pintados de blanco, por las canas, su andar es lento pero en su mirada conservan la inocencia. Son Tom y Jerry dos phermanitos cocker spaniel, que hace siete años fueron abandonados en el Refugio Franciscano.

“A Tom y Jerry, los trajo su propia familia, esto es muy triste y suele suceder mucho.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano

Con ellos también vive “Buena” de 16 años.



“Buena fue atropellada, al borde de la muerte, pero aquí está.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano

Los tres tienen en común que son perros geriátricos y conseguirles una familia es complicado.



“Muchas personas lo que quieren es uno más jovencito, para que pueda vivir más tiempo, para que pueda convivir con la familia mucho más.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano



Las enfermedades también son un atenuante para que el perro encuentre hogar.



“Cualquier ser viviente a determinada edad se nos va agotando la maquinaria, empiezas a tener tema del riñón, del hígado, del corazón, diabetes, son idénticos a nosotros.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano



Y la gente no quiere invertir tiempo y recursos, en estos peludos.



“La gente dice no es que me van a quitar mucho tiempo, es que no tengo el recurso.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano



Sin embargo, Gina lucha por encontrarles un hogar digno. Buena y Lucecita, buscan a alguien que las adopte y a pesar de su avanzada edad solamente quieren dar amor.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Y se tiene que seguir un estricto protocolo.



“Hay que hacer una investigación, pero a fondo, conocer a la gente, ir a sus casas, para ver que exista seguridad total. Firmamos papeles, desde luego y se les da seguimiento siempre.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano



Para hacer una cita y conocer a su nuevo mejor amigo, visite la página del Refugio Franciscano.



“Nadie debe de cerrar los ojos al ayudar a un animal, cachorro, no cachorro, ciego, tuerto, cojo, con lo que tenga, estas criaturas lo único que tienen es la buena voluntad del ser humano.” Gina Rivara | Dir. Refugio Franciscano