¡Agarra un pañuelo, y ponte a leer! Resulta que el equipo de UnoTV.com se encontró con unas imágenes virales en redes sociales, se trata de la presunta alma de un perro fallecido, la cual se habría presentado ante su dueña, quien al verla en un video, no podría dar crédito de lo sucedido y le provocó un enorme llanto de tristeza.

Y es que podrá ser realidad o no, pero de por si, muchos de nosotros le hablamos a los perros como si fueran niños, esto inconscientemente, pero debido al enorme cariño que le tenemos a nuestras mascotas. Incluso, el propio amor también provoca que una persona crea haber visto a otra, luego de morir, así que la interrogante está ahí, pues nuestro cerebro (u otras circunstancias que poco pueden ser explicadas) podría propiciar lo que vemos o no.

Pues si le preguntan a la dueña, les va a contestar que sí. Pero vamos por partes, una usuaria en TikTok, llamada yaricahua16, o Maricarmen Yaricahua, hace unos días compartió una grabación donde la presunta alma de su perro fallecido (Scott) se habría presentado ante ella y una persona más, sin que en ese instante se percataran.

Fue hasta que tiempo después, al ver las imágenes, observaron que la supuesta forma de su lomito, se formaría ante ellos por un breve instante, para luego desaparecer.

Ante esto, su dueña (que vive en Arequipa, Perú) compartió en su publicación de TikTok, ese video y un comentario donde externaba su tristeza por la presencia que le hizo como a manera de despedida:

“Mi gordito precioso, porque no me esperaste un poquito más, mami está destrozada por tu partida. Tu hermana está muy triste sin ti, apenas son horas pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mí. Aún no entiendo la razón de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito glotón siempre estarás con nosotras. #despedidaperro #alma #perros #despedidastristes #foryou #parati”

Mi gordito precioso, porque no me esperaste un poquito mas, mami esta destrozada por tu partida, tu hermana esta muy triste sin ti, apenas son horas pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mi ❤️ aun no entiendo la razon de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito gloton siempre estaras con nosotras🕊️🤍 #despedidaperro #alma #perros #despedidastristes #foryou #parati

Así como puedes ver, se forma una especie de silueta, a lo que yaricahua16 se refiere como el alma de su perro fallecido, lo que también generó comentarios sobre incredulidad, por lo que ella publicó otro video para comentar su vivencia:

“Entro al portón y abro la puerta, en eso ya había llegado tres perros: Atenea, Comando y Zeus. Atenea es la cachorra con la que yo vivo. Entonces, cuando me doy cuenta, no estaba mi gordo. Estoy abriendo el portón y siento que esta Scott afuera, le dije a mi mamá si Scott ya había entrado, pero dijo que no. Vuelvo a salir y se me hizo raro no verlo. Entro a la casa y lo veo echado, en posición de dormidito y le grito, me doy cuenta que no respiraba y grité. Lo toco y está rígido, frío. Atenea estaba muy extraña, la quería tocar y empezaba a temblar, cuando me acerqué a ella se orinó.”

yaricahua16