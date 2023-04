Proponen ley para que las mascotas sean “legalmente” miembros de la familia

En Argentina lanzaron una propuesta de ley para que las mascotas se conviertan de manera legal en miembros de la familia, algo que ha causado revuelo y que ha abierto la conversación.

De acuerdo con el medio Clarín, la iniciativa nace de una marca de alimento para mascotas en Argentina, quien ha pedido que el Congreso reconozca a los animales como “miembros oficiales” de la familia, por lo que se busca que se otorgue incapacidad laboral a los dueños en caso de que su perro o gato se enfermen o fallezcan.

“En Argentina, la ley contempla una licencia especial en caso del fallecimiento de un integrante de la familia. Nuestras mascotas son nuestra familia, pero no están incluidas por la ley”,

La empresa Mon Ami ha creado la petición a través de Change.org bajo el título “Parte de la familia, parte de la Ley”, que busca que los dueños tengan licencia de faltar a sus actividades en caso de que su mascota muera o se enferme, tal y como se hace con los familiares directos.

La iniciativa se ha hecho viral y hasta el momento ya cuenta con más de 25 mil 800 firmas de personas que están a favor de esta.

Esta marca ha promovido distintas iniciativas relacionadas con las mascotas y el vínculo que hay con los humanos, en general la importancia de los temas sobre la salud y el bienestar animal, promoviendo actividades que motivan su cuidado físico.

Mon Ami emplea a más de 100 personas y alimenta a 100 mil perros al año, compitiendo directamente con reconocidos productores internacionales.

“Lo que casi ninguna persona sabe es que todos los alimentos presentes en las góndolas del país no contienen carne de verdad, solo proteína animal generada con desechos de la industria alimenticia. Por eso es importante concientizar sobre este tema y leer las etiquetas para no adquirir productos premium que en realidad no tienen carne fresca”,

mencionaron los fundadores.